Une superstar mondiale arrive à l'OM !

Amadou Diawara

Depuis le début de la saison 2025-2026, Mason Greenwood monte en puissance, enchainant les performances XXL sous les couleurs de l'OM. Interrogé sur son numéro 10 ce samedi soir, Roberto De Zerbi a avoué qu'il s'était fixé la mission de le faire progresser jusqu'à ce qu'il devienne l'un des meilleurs joueurs du monde.

Lors de l'été 2024, l'OM de Pablo Longoria a déboursé environ 26M€ pour s'attacher les services de Mason Greenwood. Après avoir réalisé une saison encourageante, le numéro 10 marseillais semble avoir passé un cap.

OM : Greenwood va devenir l'un des plus grands ? Depuis le début de l'exercice 2025-2026, Mason Greenwood fait le plus grand bonheur de l'OM, enchainant les performances XXL. D'ailleurs, l'ancien pensionnaire de Manchester United a inscrit un quadruplé face au Havre ce samedi soir (6-2). Interrogé au micro de Téléfoot après le carton de l'OM, Roberto De Zerbi a affirmé qu'il allait faire en sorte que Mason Greenwood devienne l'un des meilleurs joueurs de la planète.