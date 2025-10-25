«Une panne de neurones» : L'OM craque, De Zerbi se fait clasher en direct !

Mercredi soir, l'OM a perdu sa 3ème rencontre de Ligue des champions face au Sporting Portugal (2-1). Le résultat aurait pu être différent mais Roberto De Zerbi a opté pour un bloc bas plus conséquent après l'expulsion d'Emerson. Ses explications n'ont pas du tout convaincu Jean-Michel Larqué, qui n'a pas hésité à pousser un gros coup de gueule.
Ces dernières semaines, l'OM a déployé un niveau de jeu très intéressant a multiplié les victoires convaincantes. Mais face au Sporting Portugal, le club a joué derrière après l'expulsion d'Emerson et a fini par s'incliner après avoir ouvert le score. Roberto De Zerbi a justifié ses choix en conférence de presse, mais celles-ci pas du tout convaincu Jean-Michel Larqué.
« Face au Sporting, De Zerbi s'est planté »
Présent dans l'émission Rothen s'enflamme sur RMC ce vendredi, Jean-Michel Larqué est revenu sur la défaite de l'OM face au Sporting Portugal. La réaction de Roberto De Zerbi n'est pas du tout passée. « Quand De Zerbi fait les choses bien, on le dit. Quand il se prend les pieds dans le tapis, on dit qu’il se prend les pieds dans le tapis. Quand il dit qu’il ne voulait pas défendre si bas et qu’il joue à cinq derrière, il va forcément défendre plus bas que s’il joue avec une défense à quatre en laissant Vermeeren sur le terrain, un joueur capable de garder le ballon et de donner un peu d’air, de temps en temps, à l’équipe » débute-t-il.
« On a rarement vu une équipe aussi faible »
Pourtant bien lancé dans ce match, l'OM a concédé une défaite frustrante qui était largement évitable. Les occasions de briller en Ligue des champions ne sont pas si fréquentes que cela et il faut éviter de les gâcher. « Plus tu parles, plus tu t’emmêle les pinceaux. Il a eu une panne de neurones? Ou les fils se sont touchés? Mais au Real qui jouait à dix contre onze. Il s'est planté. On a rarement vu une équipe aussi faible. Même à dix, au moins avec deux attaquants et un milieu qui garde le ballon, je suis sûr que tu aurais eu une occasion de marquer un but » assure le consultant.