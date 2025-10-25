«Une panne de neurones» : L'OM craque, De Zerbi se fait clasher en direct !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Mercredi soir, l'OM a perdu sa 3ème rencontre de Ligue des champions face au Sporting Portugal (2-1). Le résultat aurait pu être différent mais Roberto De Zerbi a opté pour un bloc bas plus conséquent après l'expulsion d'Emerson. Ses explications n'ont pas du tout convaincu Jean-Michel Larqué, qui n'a pas hésité à pousser un gros coup de gueule.

Ces dernières semaines, l'OM a déployé un niveau de jeu très intéressant a multiplié les victoires convaincantes. Mais face au Sporting Portugal, le club a joué derrière après l'expulsion d'Emerson et a fini par s'incliner après avoir ouvert le score. Roberto De Zerbi a justifié ses choix en conférence de presse, mais celles-ci pas du tout convaincu Jean-Michel Larqué.

« Face au Sporting, De Zerbi s'est planté » Présent dans l'émission Rothen s'enflamme sur RMC ce vendredi, Jean-Michel Larqué est revenu sur la défaite de l'OM face au Sporting Portugal. La réaction de Roberto De Zerbi n'est pas du tout passée. « Quand De Zerbi fait les choses bien, on le dit. Quand il se prend les pieds dans le tapis, on dit qu’il se prend les pieds dans le tapis. Quand il dit qu’il ne voulait pas défendre si bas et qu’il joue à cinq derrière, il va forcément défendre plus bas que s’il joue avec une défense à quatre en laissant Vermeeren sur le terrain, un joueur capable de garder le ballon et de donner un peu d’air, de temps en temps, à l’équipe » débute-t-il.