Un retour à l’OM : La mère de Rabiot dit tout

Adrien Rabiot, poussé vers la sortie de l’Olympique de Marseille à un an de la fin de son contrat, reste au centre des discussions après sa bagarre avec Jonathan Rowe. Sa mère, Véronique Rabiot, dénonce un traitement injuste et assure que la carrière de son fils au sein du club est désormais terminée.
L'altercation entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe survenue vendredi soir a déjà marqué un tournant dans la saison de l’OM. Cette bagarre a été jugée suffisamment grave pour pousser Roberto De Zerbi et la direction du club à prendre des mesures radicales.
Le clan Rabiot réplique
L'OM a pris la décision de se séparer de Rowe, mais aussi de Rabiot. Une décision vivement critiquée par la mère du milieu de terrain français, invitée de RTL. Véronique Rabiot pense que l’incident avec Rowe a servi de prétexte à un départ que l’OM semblait déjà envisager.
Divorce confirmé entre Rabiot et l'OM
Face à ce qu’elle considère comme un coup monté, Véronique Rabiot a annoncé que l’aventure marseillaise était terminée. « Un retour en arrière ? Vous plaisantez ? Vous croyez que l’on peut traiter les gens de cette manière ? J’ai mal pour Adrien. Avec tout ce qu’il a fait pour venir à Marseille… Il n’est pas en colère, pas triste. Il est très déçu. De Zerbi parle de trahison, mais celui qui a été trahi c’est Adrien » a-t-elle lâché.