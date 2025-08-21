Un retour à l’OM : La mère de Rabiot dit tout

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Adrien Rabiot, poussé vers la sortie de l’Olympique de Marseille à un an de la fin de son contrat, reste au centre des discussions après sa bagarre avec Jonathan Rowe. Sa mère, Véronique Rabiot, dénonce un traitement injuste et assure que la carrière de son fils au sein du club est désormais terminée.

L'altercation entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe survenue vendredi soir a déjà marqué un tournant dans la saison de l’OM. Cette bagarre a été jugée suffisamment grave pour pousser Roberto De Zerbi et la direction du club à prendre des mesures radicales.

Le clan Rabiot réplique L'OM a pris la décision de se séparer de Rowe, mais aussi de Rabiot. Une décision vivement critiquée par la mère du milieu de terrain français, invitée de RTL. Véronique Rabiot pense que l’incident avec Rowe a servi de prétexte à un départ que l’OM semblait déjà envisager.