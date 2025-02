Un joueur de l’OM se lâche sur Instagram !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après la victoire de l'OM face au SCO d'Angers (2-0), Neal Maupay a de nouveau attiré l'attention sur Instagram. L'attaquant marseillais s'est amusé à tourner en dérision le discours de Jean-Jacques Batoum, préparateur physique angevin, à travers une story moqueuse qui a rapidement fait le tour des réseaux. Un chambrage de plus à l'actif du joueur.

Il n’y a pas eu de mauvaise surprise pour l’OM. Favoris pour ce déplacement sur la pelouse du SCO d’Angers en clôture de la 21e journée, les hommes de Roberto De Zerbi l’ont emporté grâce à des réalisations d’Adrien Rabiot et Neal Maupay, qui s’est encore fait remarquer sur les réseaux sociaux après le match.

La story Instagram de Neal Maupay 🇫🇷 apres #SCOOM !! 👀🤣 pic.twitter.com/fx8p9jHuc5 — 𝐁𝐞𝐎𝐌 (@Be_OM13) February 9, 2025

Le discours enflammé d’un membre du staff angevin

Connu pour ses moqueries et autres provocations, l’attaquant de l’OM s’est amusé de la prise de parole de Jean-Jacques Batoum, le préparateur physique angevin, qui a fait parler de lui avant le coup d’envoi pour son discours survolté dans couloirs du vestiaire où étaient présents les 22 acteurs de la partie. « C’est maintenant les gars ! On va rentrer sur le terrain comme des chiens. On ne va rien lâcher. Comme des soldats, on se bat, jusqu’à la dernière minute. Allez les gars, on ne va rien lâcher. Comme des chiens, des chiens, de vrais chiens ! Courage les gars. On est à la maison, on ne sur-estime personne. On va se battre, on n’a peur de personne. C’est parti les gars, au combat ! », a-t-il lâché, de quoi faire réagir sur les réseaux sociaux.

Neal Maupay a encore sévi

« Des grands discours », s’est moqué Neal Maupay dans une story Instagram, avec le résultat du match et une musique de cirque en fond. Arrivé l’été dernier à l’OM, le joueur de 28 ans a fait du chambrage l’une de ses spécialités, comme ce fut déjà le cas après les succès de son équipe contre Lyon (2-3) ou à Lens (1-3). « Je ne cherche pas à ce que les gens s'intéressent à moi. Je suis juste moi-même, s’était-il justifié à ce sujet dans les colonnes de L’Équipe en décembre. Dans la vie de tous les jours, je suis pareil avec mes amis, ma famille. Je suis le même en dehors du foot et sur le terrain, alors ça entraîne peut-être des réactions, mais je ne joue pas un rôle. Dans le milieu du foot, peut-être que ça détonne en fait. »