Un joueur de l'OM réclame une nouvelle révolution

Hugo Chirossel

Arrivé à l’OM lors du dernier mercato hivernal, le cas Azzedine Ounahi interroge. L’international marocain a une nouvelle fois passé toute la rencontre sur le banc dimanche, lors de la réception de Toulouse. Marcelino demande plus d’investissement aux entraînements de sa part, tandis que le milieu de terrain de 23 ans de son côté aimerait un système plus adapté à ses qualités.

Recruté par l’OM après avoir effectué une excellente Coupe du monde avec le Maroc, Azzedine Ounahi vit des débuts compliqués. Blessé en deuxième partie de saison dernière, l’international marocain a vu un autre entraîneur débarquer cet été en la personne de Marcelino. Un entraîneur aux idées bien différentes de celles de son prédécesseur et dont le système ne semble pas convenir à Azzedine Ounahi.

Il l’annonce en direct, c’est terminé à l’OM https://t.co/YbLKaggGqN pic.twitter.com/AIivBlP9Dx — le10sport (@le10sport) September 18, 2023

Marcelino reproche à Ounahi un manque d’investissement à l’entraînement

Depuis son but face au Stade de Reims lors de la première journée, Azzedine Ounahi n’a plus joué la moindre minute avec l’OM en championnat. D’après les informations de RMC Sport , Marcelino lui reproche son manque d’investissement à l’entraînement, ce qui serait donc l’explication. Le Marocain de son côté s’interroge sur son faible temps de jeu et sur son utilisation, lui qui a joué sur le côté gauche. Azzedine Ounahi aimerait que Marcelino opère un changement de système, dans lequel il serait replacé au milieu de terrain et où il pourrait exprimer ses qualités.

«Continuer à faire les efforts à l’entraînement chaque jour pour nous convaincre»