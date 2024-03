Un joueur de l'OM prend cher, il en rajoute une couche

Hugo Chirossel

Cet hiver, le dossier Jonathan Clauss a animé la fin de mercato de l’OM. Par les voix de Medhi Benatia et de Pablo Longoria, le club a ouvertement reproché à l’international français des problèmes de comportement. Ce qui ne surprend pas Maxime Bootz, ancien conseiller du latéral droit de 31 ans.

Dans les derniers jours du mercato hivernal, l’OM a, à la surprise générale, cherché à se séparer de Jonathan Clauss. Sous contrat jusqu’en juin 2025 à Marseille, qu’il a rejoint en 2022 en provenance du RC Lens, l’international français (10 sélections) aurait un comportement inapproprié au quotidien et son manque d’investissement agacerait en interne. Un sujet évoqué par Pablo Longoria en conférence de presse, ainsi que par Medhi Benatia.

Clauss, un problème à l’OM ?

« Je suis arrivé au mois de novembre. On m’a mis en garde sur des joueurs au comportement parfois limite. Jonathan faisait partie de ces joueurs », a déclaré le conseiller sportif de l’OM, dans un entretien accordé à Canal+ . Les propos de Medhi Benatia, qui a tenu un discours similaire au micro de Prime Vidéo , ont fait beaucoup réagir, mais il a été défendu par Pablo Longoria. Les reproches de l’OM à Jonathan Clauss ne sont en tout cas pas une surprise pour son ancien conseiller, Maxime Bootz.

«C’est qu’ils en ont ras-le-bol»