Un joueur de l'OM insulté, sa mère est sous le choc !

En janvier dernier, l'OM se déplaçait sur la pelouse de l'OGC Nice, une rencontre qui s'était alors terminé sur une défaite des Olympiens (2-0). Titularisé, Neal Maupay faisait son grand retour sur la pelouse des Aiglons, affrontant ainsi son club formateur. Les retrouvailles ont été électriques, au point de choquer visiblement la mère de Maupay.

Pour Neal Maupay, le retour à Nice a été mouvementé. Ayant rejoint l'OM l'été dernier, l'attaquant a donc retrouvé les terres niçoises en janvier dernier, affrontant ainsi les Aiglons avec le club phocéen. Et voilà qu'à l'Allianz Riviera, les supporters niçois n'ont pas été tendres avec Maupay. Des banaderoles insultantes avaient ainsi été déployées et on pouvait notamment y lire : « Maupay, tu es passé d'un enfant du club à un enfant de p*te ».

« Ça m’a fait de la peine pour ma famille et ma mère » Cet épisode a d'ailleurs marqué Neal Maupay, mais pas seulement. En effet, à l'occasion du documentaire Sans jamais rien lâcher, le buteur de l'OM a fait savoir : « Il y a eu cette banderole devant mes parents, ma soeur. Moi, personnellement, je sais que ma mère, elle ne s’attendait pas du tout à ça alors que j’avais prévenu qu’il pouvait potentiellement avoir un accueil un peu houleux, qui fait partie du foot. Vous savez, les parents, ils voient toujours le bon côté des choses, ils ne voient pas ce côté agressif, ce côté menace, insulte, qui peut y avoir dans le foot. Je sais que ça a été un choc pour elle. Mais bon, je ne suis pas le seul de l’effectif cette année qui a dû à subir ces choses là. Ça m’a fait de la peine pour ma famille et ma mère ».