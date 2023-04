Un joueur de l’OM en plein traumatisme… à cause de Deschamps ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Régulièrement convoqué en équipe de France en 2021 et 2022, Jonathan Clauss se voyait probablement participer à la Coupe du monde avec l’équipe de France. Néanmoins, l’ancien piston du RC Lens n’a finalement pas été convoqué par Didier Deschamps et semble touché mentalement depuis comme le constate Daniel Riolo.

Bien implanté en équipe de France depuis que Didier Deschamps était passé dans un système à trois axiaux, favorisant ainsi les pistons, Jonathan Clauss se voyait logiquement être du voyage au Qatar pour disputer la Coupe du monde. Finalement, il n'a pas été convoqué et semble marquer le pas avec l'OM comme l'explique Daniel Riolo.

Riolo souligne l'apport de Kaboré...

« La défense de l’OM ? Ça devrait être la défense type. Kaboré, il était temps qu’il ait sa chance. Ça faisait longtemps quand il rentrait qu’on trouvait qu’il apportait du dynamisme, une vraie énergie, quelque chose de percutant », explique le journaliste de RMC au micro de l' After Foot , avant de s'interroger sur le rendement de Jonathan Clauss.

... et s'inquiète pour Clauss