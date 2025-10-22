Un grand nom débarque à l’OM : C’est la folie avec De Zerbi !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

S’il a déjà connu des grands entraîneurs lors de ses passages au Bayern Munich et à l’Inter Milan, Benjamin Pavard en a découvert un nouveau à l’OM en la personne de Roberto De Zerbi. L’international français a encensé le technicien italien et son travail, que ce soit à Marseille, Sassuolo ou Brighton, et dont il apprécie les qualités humaines.

À la veille d’affronter le Sporting Portugal en Ligue des champions, Benjamin Pavard s’est confié au micro de Canal+, évoquant notamment Roberto De Zerbi. Un entraîneur avec lequel le défenseur âgé de 29 ans aime beaucoup travailler depuis son arrivée à l’OM.

« C’est un très très grand entraîneur » « C’est un très très grand entraîneur. Je trouve qu’il avait fait du très bon travail à Sassuolo, aussi à Brighton, son équipe faisait vraiment un bon jeu. Ici aussi à Marseille depuis qu’il est arrivé je trouve qu’il fait du très très bon travail », a déclaré Benjamin Pavard.