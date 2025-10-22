Un grand nom débarque à l’OM : C’est la folie avec De Zerbi !

S’il a déjà connu des grands entraîneurs lors de ses passages au Bayern Munich et à l’Inter Milan, Benjamin Pavard en a découvert un nouveau à l’OM en la personne de Roberto De Zerbi. L’international français a encensé le technicien italien et son travail, que ce soit à Marseille, Sassuolo ou Brighton, et dont il apprécie les qualités humaines.
À la veille d’affronter le Sporting Portugal en Ligue des champions, Benjamin Pavard s’est confié au micro de Canal+, évoquant notamment Roberto De Zerbi. Un entraîneur avec lequel le défenseur âgé de 29 ans aime beaucoup travailler depuis son arrivée à l’OM.
« C’est un très très grand entraîneur »
« C’est un très très grand entraîneur. Je trouve qu’il avait fait du très bon travail à Sassuolo, aussi à Brighton, son équipe faisait vraiment un bon jeu. Ici aussi à Marseille depuis qu’il est arrivé je trouve qu’il fait du très très bon travail », a déclaré Benjamin Pavard.
« C'est un régal d’avoir un entraîneur comme lui »
« C’est un kif d’avoir un entraîneur comme ça parce que c’est quelqu’un qui est très proche de ses joueurs », a ajouté le joueur de l’OM. « C’est un tacticien, avec le ballon on sait toujours à peu près quoi faire. Humainement, c’est quelqu’un qui aime bien parler, qui aime bien charrier. Franchement, c’est un régal d’avoir un entraîneur comme lui et j’espère qu’on va continuer à être aussi performant qu’on l’est actuellement. »