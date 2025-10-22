Un champion du monde à l'OM : La déclaration d'amour en public !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

À la veille d’affronter le Sporting Portugal en Ligue des champions, Benjamin Pavard est revenu sur ses premiers pas à l’OM, qu’il a rejoint en fin de mercato. Un club que le champion du monde 2018 a « toujours regardé », pour la ferveur de ses supporters et également le travail qui y a été réalisé ces derniers temps.

Au micro de Canal+, Benjamin Pavard s’est confié sur ses débuts presque parfaits avec l’OM. Depuis son arrivée, le club marseillais ne s’est incliné que contre le Real Madrid (2-1) en Ligue des champions et a remporté les six autres rencontres qu’il a disputées.

« Marseille, c’est un club que j’ai toujours regardé » « Je suis un passionné de football, comme je l’ai déjà dit. Marseille, c’est un club que j’ai toujours regardé. Forcément, avec la ferveur des supporters, les joueurs aussi qu’il y a et le recrutement qui a été fait », a déclaré Benjamin Pavard.