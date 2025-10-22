Un champion du monde à l'OM : La déclaration d'amour en public !

À la veille d’affronter le Sporting Portugal en Ligue des champions, Benjamin Pavard est revenu sur ses premiers pas à l’OM, qu’il a rejoint en fin de mercato. Un club que le champion du monde 2018 a « toujours regardé », pour la ferveur de ses supporters et également le travail qui y a été réalisé ces derniers temps.
Au micro de Canal+, Benjamin Pavard s’est confié sur ses débuts presque parfaits avec l’OM. Depuis son arrivée, le club marseillais ne s’est incliné que contre le Real Madrid (2-1) en Ligue des champions et a remporté les six autres rencontres qu’il a disputées.
« Marseille, c’est un club que j’ai toujours regardé »
« Je suis un passionné de football, comme je l’ai déjà dit. Marseille, c’est un club que j’ai toujours regardé. Forcément, avec la ferveur des supporters, les joueurs aussi qu’il y a et le recrutement qui a été fait », a déclaré Benjamin Pavard.
« Tout le monde est concerné, on a un bon effectif »
« Quand je suis arrivé, il manquait peut-être un peu de confiance parce qu’il y avait trois matchs et deux défaites, mais après, quand la machine est lancée tout le monde est en confiance, que ce soient ceux qui commencent ou ceux qui sont amenés à rentrer. Tout le monde est concerné, on a un bon effectif », a ajouté le défenseur de l’OM.