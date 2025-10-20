Transfert d’un champion du monde : Le rêve réalisé par l’OM !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Recruté par l'OM en prêt en provenance de l'Inter Milan cet été, Benjamin Pavard connaît une belle adaptation. L'international français semble ravi de cette nouvelle aventure à Marseille. L'ancien Lillois rêvait d'une telle ambiance avec les supporters pleinement dévoués à la cause du club.

Formé au LOSC où il a débuté sa carrière professionnelle, Benjamin Pavard est passé par le Bayern Munich et l'Inter Milan notamment. Mais dans sa carrière, il assure qu'il n'a jamais vécu une expérience aussi incroyable que depuis qu'il a débarqué à Marseille. Le défenseur central de 29 ans réalise un très bon début de saison, à l'image du club qui rayonne depuis plusieurs semaines.

Pavard signe à l'OM, il jubile Les supporters marseillais sont réputés pour être à fond derrière leurs joueurs, quel que soit le résultat. Ces derniers ressentent forcément une grande énergie. « Marseille, je connais depuis très longtemps. La ferveur qu’il y a ici, qui règne, les supporters qui sont toujours derrière l’équipe, dans les bons comme les mauvais moments. Pour moi, c’était quelque chose à vivre en tant que footballeur, de jouer pour l’Olympique de Marseille, dans une ambiance pareille, c’est quelque chose que je voulais faire dans ma carrière » affirme Benjamin Pavard pour Ici Provence.