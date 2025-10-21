Benatia - OM : Un très gros coup est validé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En novembre 2023, Pablo Longoria a décidé de prendre un gros pari en confiant à Medhi Benatia un rôle majeur au sein de l'organigramme de l'OM. Un choix payant compte tenu du travail réalisé par le Marocain. D'ailleurs, Benjamin Pavard salue l'importance de Medhi Benatia à Marseille, notamment dans sa signature.

Depuis plusieurs années maintenant, Pablo Longoria cherche des solutions pour remettre l'OM sur le devant de la scène. C'est ainsi que le président marseillais a notamment de décider de nommer Medhi Benatia au poste de directeur sportif en novembre 2023. Un choix validé par Benjamin Pavard.

Pavard s'enflamme pour le travail de Benatia « J’ai trouvé un club professionnel, qui se développe depuis que Medhi (Benatia, le directeur du football) est arrivé. Je trouve qu’il a fait vraiment du très, très bon boulot. Je sais qu’il ne dort pas. Il est toujours là à vouloir faire plus, faire plus. Les gens ne se rendent peut-être pas forcément compte de tout ce qu’il a fait depuis qu’il est arrivé », assure le champion du monde 2018 au micro d'Ici Provence avant de poursuivre.