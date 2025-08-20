Un champion du monde annoncé à l’OM : La révélation qui n’annonce rien de bon !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis quelques jours, le nom de Benjamin Pavard est revenu avec insistance du côté de l’OM. Le champion du monde 2018 serait sur le départ du côté de l’Inter, et a refusé une offre en provenance d’Arabie Saoudite. Seul problème : le défenseur de 29 ans souhaite rester dans un top club européen cet été.

Le mercato de l’OM n’est pas terminé. Si le club phocéen vit actuellement une grosse crise institutionnelle, plusieurs arrivées pourraient venir relancer l’effectif marseillais. En effet, un défenseur est recherché par Marseille.

L’OM sur Pavard ? « On va peut-être ramener quelqu’un derrière à gauche, peut-être un central, et en fonction des départs, ça peut aussi être un joueur offensif. Il y a pas mal de choses qui vont bouger », expliquait ainsi le conseiller sportif Medhi Benatia au micro de Ligue 1 + ce vendredi soir. Si l’Équatorien Joel Ordoñez (Bruges) est toujours suivi, l’OM penserait également à Benjamin Pavard selon l’Equipe et plusieurs médias italiens.