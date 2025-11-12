Un buteur de l’OM change d’équipe, la grande décision !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pour cette trêve internationale, le Sénégal a fait appel à deux nouveaux cracks : Ibrahim Mbaye et Mamadou Sarr. Les deux joueurs ont ainsi choisi les Lions de la Teranga plutôt que l’équipe de France. Une liste où ne figure toutefois pas Robinio Vaz. Pourtant, ça fait maintenant quelques mois que le Sénégal fait les yeux doux au buteur de l’OM, qui ne veut toutefois pas se précipiter.

Alors que le Sénégal va affronter le Brésil et le Kenya à l’occasion de cette trêve internationale, le sélectionneur des Lions de la Teranga aurait bien aimé pouvoir compter sur Robinio Vaz. A 18 ans, le buteur de l’OM explose depuis quelques semaines. Le Marseillais se retrouve ainsi au milieu d’un véritable dilemme : le Sénégal ou la France ? Mais pour avoir la réponse définitive de Vaz, il va falloir se montrer encore un peu patient…

Le Sénégal tente sa chance ! Pas de Robinio Vaz donc dans la liste du Sénégal pour cette trêve internationale. Pourtant, comme l’explique Sport News Africa, le sélectionneur Pape Thiaw avait l’intention initialement de faire appel au joueur de l’OM. Des discussions auraient d’ailleurs eu lieu avec la famille de l’Olympien ainsi que son agent.