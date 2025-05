Un attaquant se paie l’OM à la télévision !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cette saison, l’OM a buté contre plusieurs équipes. C’est notamment le cas de Strasbourg. En course pour la Ligue des Champions, le club alsacien a battu l’OM en septembre dernier, avant d’aller chercher le match nul au Vélodrome en janvier. Ce dimanche, Emmanuel Emegha a de nouveau chambré le club phocéen à ce propos.

La fin de saison risque d’être haletante du côté de l’OM. Et pour cause, le club phocéen a provisoirement perdu sa seconde place au profit de l’AS Monaco, et doit désormais affronter le LOSC ce dimanche soir afin d’espérer se qualifier pour la Ligue des Champions. Le club marseillais fait face au retour de ses concurrents en championnat, comme Strasbourg.

L’OM a butté face à Strasbourg cette saison

Ce samedi après-midi, le club alsacien a réalisé l’immense opération du jour en battant le PSG à domicile (2-1). Une défaite parisienne, qui a agacé les supporters de l’OM. En attendant, Strasbourg revient à un point de Marseille. Et ce n’est pas les dernières déclarations d’Emmanuel Emegha qui vont attendrir les supporters phocéens.

« Mon plus beau but de la saison ? C’est Marseille bébé ! »

Interrogé par Téléfoot ce dimanche, l’attaquant néerlandais s’est payé l’OM. « Mon plus beau but de la saison ? C’est Marseille bébé ! Je pense que c’est le but qui m’a rendu populaire ici en France », a ainsi confié le buteur de 22 ans, auteur d’une belle saison en France.