Un attaquant à l’OM : Riolo retourne sa veste en direct !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Pas forcément convaincu par les performances de Pierre-Emerick Aubameyang depuis son retour l’été dernier, Daniel Riolo l’est désormais. En inscrivant un doublé mardi pour offrir la victoire à l’OM face à Newcastle (2-1) en Ligue des champions, l’attaquant âgé de 36 ans a donné la réponse que le consultant de RMC attendait.

Pierre-Emrick Aubameyang est revenu en forme de la trêve internationale. Buteur et deux fois passeur décisif vendredi dernier contre l’OGC Nice (1-5), l’international gabonais (81 sélections, 39 buts) a permis à l’OM de renverser Newcastle (2-1) mardi en Ligue des champions.

« Depuis le début de la saison, il ne m’avait jamais transcendé » Après plusieurs occasions ratées en première période alors que son équipe était menée au score, Pierre-Emerick Aubameyang s’est offert un doublé en quatre minutes au retour des vestiaires pour permettre à Marseille de s’imposer. Une victoire très importante qui permet à l’OM d’encore croire en ses chances de qualification pour les barrages de la Ligue des champions.