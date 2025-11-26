Un attaquant à l’OM : Riolo retourne sa veste en direct !

Pas forcément convaincu par les performances de Pierre-Emerick Aubameyang depuis son retour l’été dernier, Daniel Riolo l’est désormais. En inscrivant un doublé mardi pour offrir la victoire à l’OM face à Newcastle (2-1) en Ligue des champions, l’attaquant âgé de 36 ans a donné la réponse que le consultant de RMC attendait.
Pierre-Emrick Aubameyang est revenu en forme de la trêve internationale. Buteur et deux fois passeur décisif vendredi dernier contre l’OGC Nice (1-5), l’international gabonais (81 sélections, 39 buts) a permis à l’OM de renverser Newcastle (2-1) mardi en Ligue des champions.
« Depuis le début de la saison, il ne m’avait jamais transcendé »
Après plusieurs occasions ratées en première période alors que son équipe était menée au score, Pierre-Emerick Aubameyang s’est offert un doublé en quatre minutes au retour des vestiaires pour permettre à Marseille de s’imposer. Une victoire très importante qui permet à l’OM d’encore croire en ses chances de qualification pour les barrages de la Ligue des champions.
« Je dis merci monsieur, je l’attendais cette réponse »
Avec cette performance, Pierre-Emerick Aubameyang a même convaincu Daniel Riolo, pourtant peu enthousiaste depuis son retour à l’OM. « Reconnaissons quand même que l’on attendait une vraie réponse. Être bon dans le vestiaire, tout ça, ça compte, mais sur le terrain depuis le début de la saison, il ne m’avait jamais transcendé. Je l’ai répété à de très nombreuses reprises. Là, ce soir, c’est une réponse. Dans un match de Ligue des champions, à domicile, ce gars-là vient et te dit : “voilà, je suis encore capable de faire ça”, je dis merci monsieur, je l’attendais cette réponse », a-t-il déclaré dans l’After Foot sur RMC.