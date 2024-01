Trois joueurs débarquent à l’OM, Gattuso a tranché

Amadou Diawara

Alors que le Sénégal est éliminé de la Coupe d'Afrique des Nations, Pape Gueye, Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr sont sur le point de revenir à Marseille. Conscient de la situation, l'OM compterait entrer en contact avec eux pour connaitre les détails de leur retour en France. Et si Gennaro Gattuso voudrait utiliser Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr dès ce dimanche face à l'OL, il ne compterait pas sur Pape Gueye, en fin de contrat le 30 juin.

Ce lundi soir, le Sénégal affrontait la Côte d'Ivoire en huitième de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Malheureusement pour les Lions de la Teranga , ils se sont inclinés face au pays hôte à l'issue des tirs au but (1-1, 5-4). De son côté, l'OM peut jubiler.

Gueye, Ndiaye et Sarr rentrent à Marseille

Privé de nombreux joueurs pendant la Coupe d'Afrique des Nations, l'OM va en récupérer trois d'un coup grâce à l'élimination du Sénégal : Pape Gueye, Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr. D'après les informations de RMC Sport , la direction marseillaise devrait rapidement entrer en contact avec ses Lions de la Teranga pour connaitre les détails de leur retour à Marseille.

OL-OM : Gattuso compte seulement sur Ndiaye et Sarr