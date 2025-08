Transferts : «Une belle surprise» annoncée à l’OM

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Alors que les projecteurs sont braqués sur les recrues phares de l’été comme Facundo Paixao ou Pierre-Emerick Aubameyang, c’est finalement un autre visage, moins attendu, qui retient l’attention de Roberto De Zerbi. Après la rencontre face au FC Séville ce samedi (1-1), l’entraîneur de l’OM a salué la montée en puissance de CJ Egan Riley.

Arrivé en provenance de Burnley, le jeune défenseur anglais n’avait pas l’aura médiatique des autres recrues estivales. Et pourtant, au fil des entraînements et des premiers matchs amicaux, CJ Egan Riley, 22 ans, a su se faire remarquer par sa solidité, sa concentration et sa capacité à s’adapter aux exigences tactiques de Roberto De Zerbi. Après le match face au FC Séville, l'entraîneur de l'OM n'a eu que des bons mots pour le défenseur anglais.