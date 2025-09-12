Transferts : «Un renfort de poids» est annoncé à l’OM

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Dans les dernières heures du mercato, Benjamin Pavard a été prêté par l’Inter Milan à l’Olympique de Marseille. Ce renfort défensif a immédiatement suscité des réactions positives, notamment du journaliste Swann Borsellino. Pour l’OM, en difficulté sur le plan défensif avant la trêve, l’arrivée du champion du monde 2018 représente une opportunité stratégique majeure.

Benjamin Pavard rejoint l'OM dans un contexte particulier, alors que l’équipe connaît des difficultés défensives persistantes depuis le début de la saison. Prêté par l’Inter Milan, le joueur français apporte à la fois son expérience internationale et son savoir-faire tactique, deux qualités essentielles pour stabiliser un arrière-garde marseillaise souvent mise à mal.

Changement radical pour l'OM avec Pavard Pour le journaliste Swann Borsellino, Pavard pourrait permettre à l'OM de retrouver une certaine solidité défensive. Le champion du monde 2018 ne sera pas seul puisque Nayef Aguerd a aussi rejoint le navire marseillais en toute fin de mercato.