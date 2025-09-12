Transferts : «Un renfort de poids» est annoncé à l’OM

Dans les dernières heures du mercato, Benjamin Pavard a été prêté par l’Inter Milan à l’Olympique de Marseille. Ce renfort défensif a immédiatement suscité des réactions positives, notamment du journaliste Swann Borsellino. Pour l’OM, en difficulté sur le plan défensif avant la trêve, l’arrivée du champion du monde 2018 représente une opportunité stratégique majeure.
Benjamin Pavard rejoint l'OM dans un contexte particulier, alors que l’équipe connaît des difficultés défensives persistantes depuis le début de la saison. Prêté par l’Inter Milan, le joueur français apporte à la fois son expérience internationale et son savoir-faire tactique, deux qualités essentielles pour stabiliser un arrière-garde marseillaise souvent mise à mal.
Changement radical pour l'OM avec Pavard
Pour le journaliste Swann Borsellino, Pavard pourrait permettre à l'OM de retrouver une certaine solidité défensive. Le champion du monde 2018 ne sera pas seul puisque Nayef Aguerd a aussi rejoint le navire marseillais en toute fin de mercato.
Le joli coup Pavard salué
« Footbalistiquement, ça peut tomber à pic. Car avant la trêve, défensivement, ça n’a pas été super pour l’OM. Pavard arrive, c’est un nom, et un renfort de poids pour l’OM. J’ai hâte de voir les problématiques qu’il va poser à Roberto de Zerbi » a déclaré le journaliste sur le plateau de L'Equipe de Greg.