Transferts : Rabiot va ramener du lourd à l'OM ?

Avec la qualification pour la prochaine Ligue des champions acquise, Adrien Rabiot aurait de grandes de rester à l'OM lors du prochain exercice. Et selon le journaliste Florent Germain, la présence du milieu de terrain pourrait pousser certains joueurs à grimper dans le navire marseillais lors du prochain mercato estival.

L’OM va pouvoir aborder la stressante période du mercato avec sérénité et avec détermination. Avec apaisement car le club marseillais va pouvoir s’appuyer sur la Ligue des champions pour tenter d’attirer de gros noms. La présence de tauliers dans l’effectif comme Adrien Rabiot ou encore Pierre-Emile Höjbjerg pourraient aussi jouer en faveur de l’OM selon Florent Germain.

Rabiot, une force pour l'OM ?

« Je vois plus Rabiot comme un argument supplémentaire pour l’OM pour attirer d’autres joueurs, pour construire autour des tauliers. Je vois plus l’OM proposer une prolongation à Rabiot et en faire le joueur le mieux payé du vestiaire plutôt que le contraire » a déclaré le joueur de RMC. Et une première recrue serait en approche. Champion d’Europe avec l’Espagne en 2024, Aymeric Laporte (Al-Nassr) aurait un accord verbal avec l’OM et serait prêt à rejoindre la formation de Roberto de Zerbi.

Un premier coup se précise

« On disait qu’il fallait que l’OM soit en Ligue des champions, qu’il y ait une résiliation à l’amiable avec son club et qu’il y ait la possibilité de l’engager libre pour lui proposer un salaire intéressant. Et les retours que l’on a sont positifs, Laporte est intéressé par ce challenge. Il sait que c’est une année de Coupe du monde, que l’Espagne est une nation majeure donc il a plus d’opportunité d’être appelé s’il joue dans un club qui dispute la Ligue des champions. En plus s’il vient, il sera un titulaire en puissance. Il a tout à gagner en rejoignant l’OM » a-t-il lâché sur le plateau de BFM Marseille.