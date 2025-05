OM : Rabiot a choisi son club pour la saison prochaine !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Titulaire indiscutable ces derniers mois dans le onze-type de Roberto De Zerbi à l’OM, Adrien Rabiot semble avoir déjà tranché pour son avenir. L’ancien milieu de terrain du PSG souhaite disputer la Ligue des Champions avec le maillot marseillais la saison prochaine, et un départ ne semble donc absolument pas à l’ordre du jour le concernant.

Recruté libre par l’OM en septembre dernier, Adrien Rabiot (30 ans) a été l’une des grandes satisfactions de la saison. L’international français a réussi à assumer son statut de joueur expérimenté au sein du vestiaire, contribuant assez largement à la qualification de l’OM pour la prochaine Ligue des Champions. Mais existe-t-il un risque de le voir partir en fin de saison ?

« Un rêve de jouer la Ligue des champions ici »

Interrogé en conférence de presse en janvier dernier, Rabiot faisait une annonce assez claire sur son avenir à l’OM : « Je fais une saison à Marseille sans la Ligue des champions, ça se passe bien. Ça n’a pas de sens si je pars quand il y a la Ligue des champions. C’est un rêve pour moi de jouer la Ligue des champions ici. J’aimerais bien vivre ça ici dans ce club », indiquait l’ancien joueur du PSG.

Rabiot parti pour rester à l’OM

RMC Sport confirme cette tendance pour Adrien Rabiot et indique que le milieu de terrain de l’équipe de France devrait bel et bien rester à l’OM la saison prochaine. Actuellement engagé jusqu’en 2026, il pourrait donc être amené à prolonger et à obtenir une belle revalorisation salariale au passage…