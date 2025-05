OM : Ils vont quitter Marseille pour rejoindre… Kylian Mbappé !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après avoir vanté les bienfaits de leur départ à Rome, les joueurs de l'Olympique de Marseille s'apprêtent de nouveau à quitter la cité phocéenne pour un séjour à Madrid, une initiative visant à resserrer les liens et célébrer la qualification en Ligue des champions avant la dernière journée de Ligue 1 contre le Stade Rennais.

Officiellement qualifiés pour la prochaine Ligue des champions, les joueurs de l’OM n’ont pas manqué de souligner l’importance de leur séjour à Rome sous la houlette de Roberto De Zerbi. A deux reprises, le club a en effet décidé de s’éloigner de la cité phocéenne pour préparer au mieux les dernières échéances de la saison. Et il en sera de même cette semaine.

Après Rome, les joueurs de l’OM partent à Madrid

Selon les révélations du journaliste Sacha Tavolieri, les joueurs de l’OM se préparent à partir pour l’Espagne, direction Madrid. Le départ est prévu ce lundi après-midi, un moyen pour les hommes de Roberto De Zerbi, accompagnés de certains membres du staff, de « resserrer les liens et « célébrer » ensemble avant la dernière journée de #Ligue1 et leur départ en vacances », selon le journaliste belge sur X.

« Ça nous a tous rapprochés »

« Je pense que ça nous a tous rapprochés, confiait ce week-end Mason Greenwood concernant ce "ritiro" à Rome . Passer tous ces jours ensemble, être comme une famille, c’est la chose la plus importante. Et le montrer sur le terrain aussi. Et obtenir des résultats. Pour les gens de Marseille et pour l'équipe, c’est ce qui compte le plus ». Cette fois-ci, la délégation marseillaise se prépare donc à passer quelques jours dans la ville où évolue Kylian Mbappé.