Clash à l’OM, Pablo Longoria règle ses comptes !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Fier et soulagé d’avoir décroché son ticket pour la prochaine Ligue des champions, l’OM affiche sa fierté et ne manque pas de régler ses comptes. Après Roberto De Zerbi, qui avait dénoncé des polémiques « inventées par les journalistes », Pablo Longoria a estimé dans un long message publié sur Linkedin que « beaucoup ont essayé de faire tomber » le club phocéen cette saison.

La saison fut encore animée du côté de l’OM, alors qu’un nouveau projet porté par Roberto De Zerbi a été lancé l’été dernier. Avec Adrien Rabiot ou encore Mason Greenwood dans ses rangs, le club phocéen a rempli son objectif prioritaire en se qualifiant pour la Ligue des champions, sans échapper aux traditionnelles zones de turbulence.

De Zerbi a dénoncé des polémiques « inventées par les journalistes »

Samedi soir, Roberto De Zerbi a longuement pris la parole en conférence de presse pour évoquer notamment les rumeurs de tensions qui avait éclaté il y a quelques semaines, faisant état d’un malaise entre l’entraîneur et ses joueurs. « Nous avons aussi surpassé des défis difficiles, et des polémiques souvent inventées par vous, les journalistes, a notamment confié Roberto De Zerbi. Cela m’a vraiment énervé de lire qu’il y avait une mutinerie, que des joueurs étaient contre moi. C’était complètement faux, on ne pouvait pas être plus loin de la réalité, ça m’a beaucoup touché ».

« Beaucoup ont essayé de nous faire tomber »

Ce lundi, Pablo Longoria en a rajouté une couche dans un long message publié sur le réseau social Linkedin. « Cette semaine, l’Olympique de Marseille a validé son retour en Ligue des Champions. Ce n’est pas une récompense. C’est une reconquête. Et une affirmation. Plus qu’un objectif atteint, c’est une démonstration de ce que l’OM peut devenir quand il reste fidèle à lui-même : exigeant, rebelle, solidaire. Cette saison, beaucoup ont essayé de nous faire tomber. Certains ont semé le doute, voulu créer la division, misé sur l’explosion. Mais ce club a tenu. Parce que des femmes et des hommes, en interne, ont fait le choix de l’unité. Parce qu’ils ont cru en ce projet comme à quelque chose qui leur appartient. Chacun à sa place ».

Et d’ajouter : « Je veux remercier nos joueurs, pour leur engagement, leur constance, leur capacité à inverser la dynamique. Je remercie Medhi Benatia, pour son leadership, sa force tranquille, et la direction qu’il a donnée au groupe. Je remercie Roberto De Zerbi, pour son travail remarquable, sa rigueur, et surtout sa foi constante dans ce que nous construisons. Je remercie aussi mes collaborateurs les plus proches, ceux qui, dans les moments de tension, ont tenu le cap, pris les décisions qu’il fallait, toujours avec intégrité et détermination. Et je remercie les salariés du club qui ont défendu leur travail, leur institution, face aux comportements nocifs. Ils n’ont pas attendu qu’on leur dise quoi faire. Ils se sont levés. Ensemble. Merci aussi à nos supporters. Vous avez été notre moteur, à domicile comme à l’extérieur. Il y a un moment qui m’a profondément marqué : ce tifo contre Nantes “Seuls contre tous.” Cette phrase m’a bouleversé. Elle m’a accompagné toute la saison. Elle résume une vérité profonde : dans les moments difficiles, notre force, c’est l’union. Être lucide sur les pressions extérieures, sur les volontés de nous affaiblir, c’est aussi apprendre à grandir ».