Adrien Rabiot - PSG : Le gros coup de gueule en direct !

Visiblement très énervé par l'absence d'Adrien Rabiot dans l'équipe-type de la saison en Ligue 1, Kevin Diaz estime que le milieu de terrain de l'OM méritait d'y être. Et notamment en lieu et place de Désiré Doué, le nouveau crack du PSG, qui méritait largement moins que Rabiot comme l'a expliqué Diaz dimanche soir en direct sur RMC Sport.

Les Trophées UNFP pour le saison 2024-2025 de Ligue 1 se déroulaient dimanche soir à Paris, et récompensaient les acteurs majeurs des derniers mois dans le championnat de France. Une cérémonie qui a provoqué la colère de nombreux supporters de l'OM, et pour cause, certains de leurs joueurs majeurs tels qu'Adrien Rabiot et Mason Greenwood, ainsi que leur coach Roberto De Zerbi, n'étaient nominés dans aucune catégorie. Et la présence d'un joueur du PSG dans l'équipe-type de la saison en Ligue 1 a généré certaines frustrations...

Doué meilleur espoir et dans l'équipe-type

Désiré Doué (19 ans), la révélation de cette année civile 2025 au PSG, a été sacré meilleur espoir de la saison en Ligue 1, et figure même dans l'équipe-type du championnat. L'ancien crack du Stade Rennais n'a pas caché son bonheur pendant la cérémonie : « C’est une très belle progression que j’ai pu accomplir cette année. Je suis très, très content. Je suis arrivé dans une très grande équipe, une des plus grandes équipes du monde, le Paris Saint-Germain. Et je voudrais d’abord remercier le président qui m’a fait confiance, le staff, mes coéquipiers qui m’ont beaucoup aidé pendant l’intégration. Aujourd’hui, je pense que ce genre de trophée individuel passe aussi par un grand travail collectif au sein de la saison et c’est pour ça que je suis très content d’être au Paris Saint-Germain et tout se passera bien. Dans beaucoup de domaines, après voilà, on connaît, on connaît Luis Enrique, c’est un très très grand coach, il a vraiment été un grand joueur. Il m’a beaucoup apporté, notamment sur le domaine défensif, sur le domaine aussi tactique, parce qu’il fallait assimiler de nouveaux systèmes, de nouvelles tactiques et il m’a beaucoup apporté », a confié le jeune crack du PSG.

« Rabiot est devant Doué, je suis désolé »

En direct au micro de l'After Foot sur RMC Sport dimanche soir, Kevin Diaz a poussé un coup de gueule en faveur d'Adrien Rabiot, qui avait largement sa place dans ce onze-type à la place de Désiré Doué selon lui : « Que Rabiot ne soit pas dans le onze, je suis désolé… Pour moi, c’est l’un des meilleurs. Il est devant Doué par exemple dans cette équipe vu qu’ils ont mis Doué au milieu de terrain. Il n’est pas titulaire indiscutable au PSG ». Le message est passé...