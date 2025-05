L’OM annonce ses deux «stars» !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

S’il fait moins parler que Mason Greenwood ou Adrien Rabiot, Amir Murillo a lui aussi été un des grands artisans de la bonne saison de l’OM et de la qualification en Ligue des champions. Ce qui ne semble pas déranger l’international panaméen, qui considère ses deux coéquipiers comme des joueurs de classe mondiale et les stars de l’équipe.

Arrivé contre 2,5M€ en provenance d’Anderlecht à l’été 2023, Amir Murillo est sûrement un des meilleurs coups de l’OM sur le mercato en termes de rapport qualité/prix. Recruté dans l’optique d’être la doublure de Jonathan Clauss à l’époque, l’international panaméen (81 sélections) s'est imposé comme un titulaire indiscutable cette saison sous les ordres de Roberto De Zerbi, dans un rôle un peu différent, lui qui a souvent été utilisé à droite dans la défense à trois de Marseille.

« J'ai appris et je l'utilise mieux maintenant avec Roberto De Zerbi »

« Ma position sur le terrain est celle d'arrière droit. Il m'arrive de jouer à un autre poste pour bien occuper les espaces et améliorer la dynamique de l'équipe. Mon importance dans l'occupation de l'espace est d'essayer d'améliorer la dynamique de l'équipe, surtout devant le but, ainsi que de générer des avantages et de libérer un coéquipier dans les situations de un contre un. J'ai appris et je l'utilise mieux maintenant avec Roberto De Zerbi, qui m'a beaucoup appris sur ces aspects », a expliqué Amir Murillo à propos de son positionnement, dans un entretien accordé à AS.

« Greenwood et Rabiot sont les stars de l'équipe »

Le latéral droit âgé de 29 ans a également été interrogé sur son statut à l’OM et s’il se considère comme un joueur « sous-estimé », en comparaison avec ses coéquipiers Mason Greenwood et Adrien Rabiot : « Honnêtement, je ne sais pas ce que vous entendez par “joueur sous-estimé”, mais les joueurs auxquels vous faites référence, Greenwood, Rabiot, sont les stars de l'équipe, des joueurs de classe mondiale, qui ont un nom et une carrière, c'est normal qu'on parle d'eux. »