L’OM condamné face au PSG, le terrible verdict !

Axel Cornic

La qualification pour la Ligue des Champions a été un premier gros pas fait dans le projet de Roberto De Zerbi, qui devrait normalement durer jusqu’en juin 2027. Mais il reste encore beaucoup de travail à faire pour l’Olympique de Marseille, qui semble très loin de pouvoir combler le fossé qu’il y a actuellement avec le grand rival du Paris Saint-Germain.

La fin de saison est proche et on peut tirer un premier bilan de l’OM version Roberto De Zerbi. Les objectifs ont été atteints avec notamment le retour en Ligue des Champions, mais ce n’est que le début d’une nouvelle aventure. Car les Marseillais vont désormais devoir s’installer comme la potentielle deuxième puissance de la Ligue 1, derrière le PSG.

« L'OM n'est pas du tout un client de la Ligue des Champions »

Au micro de RMC Sport, Daniel Riolo a justement donné ce cap à l’OM, critiquant au passage la communication qu’il a pu y avoir depuis quelques jours. « L'OM a décidé de donner une tournure un peu dramatique à cette fin de saison, avec une sorte de complainte. Moi je trouve ça un peu regrettable. Autant je trouve le côté miracle, je n'aime pas trop le terme, parce que c'est exagéré, en revanche quand De Zerbi dit que sur les 10 dernières années, l'OM n'est pas du tout un client de la Ligue des Champions, là, là-dessus, on doit lui donner raison » a expliqué l’une des voix principales de l’After Foot.

« L'OM doit tout faire, pour être toujours 2ème ou 3ème »

« L'OM n'est plus un club de Ligue des Champions. A cause de la situation économique de notre football, tu dois être en Ligue des Champions pour vivre » a assuré Daniel Riolo, mettant une certaine pression sur l’OM et ses dirigeants. « L'OM doit tout faire, parce qu'ils ne peuvent pas être champion - le PSG va encore monopoliser la place pendant longtemps - être toujours 2ème ou 3ème pour encaisser l'argent de la Ligue des Champions et construire et faire grandir le club. C'est cette pression là qu'il vont avoir sur les épaules maintenant ».