Transferts - OM : Le prochain coup de Benatia annoncé ?

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Courtisé par l’OM, Nayef Aguerd (West Ham) pourrait faire son retour en Ligue 1. Pour Khalid Fouhami, ancien gardien international marocain, le défenseur central coche toutes les cases pour s’imposer dans le projet de Roberto De Zerbi. Il vante aussi un contexte idéal pour une intégration rapide, notamment grâce à la présence de Medhi Benatia.

Alors que l’ OM cherche à se renforcer défensivement pour aborder la saison 2025/2026 avec ambition, le nom de Nayef Aguerd revient avec insistance sur les tablettes phocéennes. Un retour en France pour l’ancien joueur de Rennes et Dijon serait perçu comme une belle opportunité, notamment par Khalid Fouhami , ancien gardien de la sélection marocaine, qui estime que le défenseur de West Ham aurait tout intérêt à rejoindre l' OM.

« L’OM est un club ambitieux, avec des moyens, qui vise le haut du tableau en Ligue 1 et disputera la Ligue des Champions. Aguerd semble être une priorité pour renforcer la défense marseillaise. Son profil correspond bien aux exigences du nouveau coach, Roberto De Zerbi, qui prône un jeu de relance propre depuis l’arrière. Je suis convaincu qu’il s’intégrerait parfaitement dans ce système. Je ne connais pas les détails exacts, mais c’est normal qu’un joueur de ce niveau suscite l’intérêt » a confié Fouhami à Africa Foot.

La présence de Benatia, un plus pour l'OM ?

Dans ce dossier Aguerd, la présence de Medhi Benatia, nouveau directeur du football à l’OM, est un atout de taille dans ce dossier selon l'ancien portier. « Personnellement, j’aimerais vraiment le voir à Marseille. Il connaît bien la Ligue 1 pour y avoir joué à Dijon puis à Rennes. Il parle parfaitement français, ce qui faciliterait son adaptation. Et puis il y a Mehdi Benatia, aujourd’hui directeur du football de l’OM. Il est marocain, a eu une belle carrière, et joue un rôle important dans le recrutement. Sa présence pourrait peser dans la balance et aider Aguerd à s’intégrer rapidement » a-t-il lâché.