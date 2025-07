Mercato - OM : Le transfert incompréhensible de Benatia !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que l’OM s’est séparé de Valentin Rongier et de Quentin Merlin, transférés au Stade Rennais, le départ du second nommé interroge Pierre Ménès. Si celui du premier, à un an de la fin de son contrat, est entendable, le journaliste a du mal à comprendre pourquoi les dirigeants marseillais ont décidé de se séparer de l’international Espoir français.

Sur le départ à un an de la fin de son contrat, Valentin Rongier (30 ans) a quitté l’OM pour s'engager avec le Stade Rennais, tout comme Quentin Merlin (23 ans). Arrivé en janvier 2024 en provenance du FC Nantes, le transfert du latéral français est une énigme pour Pierre Ménès.

« J’ai du mal à comprendre ce transfert » « Merlin est transféré pour la somme où il a été vendu à l’OM. Il est transféré à Rennes. Comme j’ai pu le dire, j’ai du mal à comprendre ce transfert », a-t-il déclaré, dans une vidéo diffusée sur sa chaîne YouTube.