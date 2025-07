OM - Transfert polémique : Il lâche sa réponse face à la colère !

Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En l’espace de quelques heures, Rennes a bouclé deux transferts qui ont fait beaucoup de bruit. Alors que Valentin Rongier et Quentin Merlin ont rejoint le club breton en provenance de l’OM, la polémique vient du fait de leur passé au FC Nantes, où ils ont été formés. Les supporters du Stade Rennais n’ont pas hésité à exprimer leur colère à laquelle Merlin a d’ailleurs souhaité répondre.

Dans le football, il ne faut jamais dire jamais. Valentin Rongier est désormais bien placé pour le dire. Alors que FC Nantes , le milieu de terrain avait assuré qu’il n’ira jamais au Stade Rennais . Le voilà aujourd’hui chez les Bretons, où il a été transféré en provenance de l’OM . Il n’est d’ailleurs pas le seul dans cette position puisque Quentin Merlin , également formé chez les Canaris, a quitté Marseille pour Rennes . Et forcément, quand on connait la rivalité entre les deux clubs, ça ne fait clairement pas plaisir aux supporters.

« Je ne suis pas le premier et je ne vais sûrement pas être le dernier »

Ayant signé au Stade Rennais ce mardi, Quentin Merlin a répondu à cette colère de ses nouveaux fans. Ainsi, pour les médias du club breton, l’ancien joueur de l’OM a expliqué : « Je peux comprendre en étant formé à Nantes et rejoindre le Stade Rennais pour les supporters. Avec la rivalité, on va dire ce n’est pas top. Après, je ne suis pas le premier et je ne vais sûrement pas être le dernier qui va changer de club dans une rivalité ».