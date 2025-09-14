Transferts - OM : 80 ans après, une signature historique tombe

Transféré de Lille à la Juventus dans les dernières heures du mercato estival, Edon Zhegrova a rejoint un club mythique du football européen. Courtisé par plusieurs formations, dont l’OM, l’ailier de 26 ans a finalement choisi Turin. Une décision historique pour son pays puisqu'il devient le deuxième kosovar à défendre les couleurs de la Vieille Dame.
La clôture du marché estival en France a été marquée par un départ majeur : celui d’Edon Zhegrova. Le milieu offensif kosovar de 26 ans, véritable dynamiteur du LOSC depuis son arrivée en 2022, a officiellement pris la direction de la Juventus. Présenté aux médias italiens ce jeudi, le joueur a vécu une dernière journée de mercato des plus intenses. Comme le raconte son ami Vedat Bajrami, plusieurs équipes s'étaient présentées à lui, notamment l'OM.
L'offre de l'OM est confirmée
« Il a reçu beaucoup d'offres depuis janvier. Il y a eu des propositions de Premier League, de Naples jusqu'à Marseille. Il y a aussi eu des contacts avant avec d'autres clubs comme la Juventus, Milan et la Roma. » a confié ce proche de Zhegrova lors d'un entretien accordé à TMW. Mais face à la concurrence de la Juventus, l’OM n’a pas pesé bien lourd.
Un transfert historique pour le Kosovo
« Je lui parle tout le temps. J'ai tellement d'histoires avec Edon, tellement de larmes et de sourires, et tellement de bons et de mauvais moments (...) Je lui ai dit : "Mon frère, lequel de ces clubs choisis-tu ? Ne pense pas à l'argent, mais au football." Il a répondu : 'Mon cœur dit Juventus.' » Cela s'est passé le 31 août. Le même jour, le mariage de son frère avait lieu à Pristina. Une double joie. Il est parti pour Turin, et ma famille et moi sommes arrivés de Turin sans dormir. Quelle joie immense » a lâché Bajrami. 80 ans après Riza Lushta, un nouveau kosovar va défendre les couleurs de la Vieille Dame.