Transferts - OM : 80 ans après, une signature historique tombe

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Transféré de Lille à la Juventus dans les dernières heures du mercato estival, Edon Zhegrova a rejoint un club mythique du football européen. Courtisé par plusieurs formations, dont l’OM, l’ailier de 26 ans a finalement choisi Turin. Une décision historique pour son pays puisqu'il devient le deuxième kosovar à défendre les couleurs de la Vieille Dame.

La clôture du marché estival en France a été marquée par un départ majeur : celui d’Edon Zhegrova. Le milieu offensif kosovar de 26 ans, véritable dynamiteur du LOSC depuis son arrivée en 2022, a officiellement pris la direction de la Juventus. Présenté aux médias italiens ce jeudi, le joueur a vécu une dernière journée de mercato des plus intenses. Comme le raconte son ami Vedat Bajrami, plusieurs équipes s'étaient présentées à lui, notamment l'OM.

L'offre de l'OM est confirmée « Il a reçu beaucoup d'offres depuis janvier. Il y a eu des propositions de Premier League, de Naples jusqu'à Marseille. Il y a aussi eu des contacts avant avec d'autres clubs comme la Juventus, Milan et la Roma. » a confié ce proche de Zhegrova lors d'un entretien accordé à TMW. Mais face à la concurrence de la Juventus, l’OM n’a pas pesé bien lourd.