Il annule son transfert, ça chauffe à l'OM !

L'OM a cherché, durant le dernier mercato estival, à alléger son effectif. Plusieurs joueurs jugés non prioritaires par Roberto De Zerbi sont poussés vers la sortie. Parmi eux, Amine Harit, international marocain, se retrouve dans une situation délicate. L'international marocain n'est plus dans les plans de l'OM, mais ne semble pas pressé de trouver un point de chute.

Depuis le début du mercato, l’OM cherche à alléger son effectif. Souvent blessé ces derniers mois, Amine Harit est désormais considéré comme indésirable. Le club souhaite réduire sa masse salariale et préparer l’équipe pour la saison à venir, ce qui met l'international marocain dans une position délicate.

Harit refuse un transfert Selon Africafoot, l'OM aurait essayé de le placer en Turquie. Mais Harit aurait décliné l’offre de Besiktas cet été. Le milieu offensif ne semble pas pressé de trouver un nouveau point de chute, préférant attendre des opportunités plus intéressantes sportivement et financièrement. Ce choix illustre sa volonté de conserver le contrôle de son avenir, malgré la pression de l’OM pour trouver une issue rapide.