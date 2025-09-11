Officiel - Départ d’un grand joueur : L’OM fait une annonce !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

La nouvelle a été officialisée mercredi : Steve Mandanda, libre de tout contrat depuis son départ de Rennes en juin dernier prend sa retraite. Le gardien de 40 ans a notamment laissé une image marquante durant toutes ses années passées à l'OM, et la nouvelle recrue marseillaise Benjamin Pavard a justement réagi à son annonce en lui rendant hommage.

Dans des propos rapportés par L'EQUIPE mercredi soir, Steve Mandanda (40 ans) a annoncé qu'il mettait officiellement un terme à sa carrière de joueur professionnel, lui qui aura notamment porté le maillot de l'OM de 2007 à 2016, puis de 2017 à 2022, et qui compte également 35 sélections en équipe de France.

Mandanda se retire « J'ai eu besoin de prendre mon temps pour l'accepter, déjà, parce que ce n'est pas simple, mais oui j'arrête. (...) J'ai eu une grande période de réflexion parce que j'ai eu beaucoup d'appels mais j'ai dit non à chaque fois », a notamment indiqué Mandanda pour justifier son choix, lui qui est considéré comme une légende à l'OM. Et Benjamin Pavard, la nouvelle recrue marseillaise qui a justement côtoyé Mandanda en équipe de France, a fait une annonce afin de lui rendre hommage.