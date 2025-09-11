Balerdi - OM : L’annonce de Roberto De Zerbi qui veut tout dire !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Sous le feu des critiques depuis le début de la saison de l’Olympique de Marseille, Leonardo Balerdi traverse une période difficile. Malgré ces prestations décevantes, l'entraîneur Roberto De Zerbi réaffirme son soutien pour le défenseur de 26 ans, le qualifiant ce mercredi en conférence de presse de « capitaine indiscutable ».

Leonardo Balerdi est sous le feu des critiques depuis le début de la saison, que ce soit du côté de l’OM ou en Argentine. Convoqué par Lionel Scaloni, le défenseur de 26 ans n’a pas brillé lors de la défaite de son équipe contre l’Équateur (0-1), ce qui ne va pas le rassurer pour la suite, d’autant que son club s’est largement renforcé en défense, avec les recrutements de Facundo Medina, Benjamin Pavard et Nayef Aguerd dans l’axe.

« Ça reste le capitaine indiscutable » Cependant, Roberto De Zerbi maintient sa confiance en Leonardo Balerdi. « Il a eu un début de saison très difficile, c'est évident, a reconnu l’entraîneur de l’OM, rapporté par RMC. Mais Balerdi, ça reste le capitaine indiscutable, un joueur très important. »