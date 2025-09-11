Balerdi - OM : L’annonce de Roberto De Zerbi qui veut tout dire !

Sous le feu des critiques depuis le début de la saison de l’Olympique de Marseille, Leonardo Balerdi traverse une période difficile. Malgré ces prestations décevantes, l'entraîneur Roberto De Zerbi réaffirme son soutien pour le défenseur de 26 ans, le qualifiant ce mercredi en conférence de presse de « capitaine indiscutable ».
Leonardo Balerdi est sous le feu des critiques depuis le début de la saison, que ce soit du côté de l’OM ou en Argentine. Convoqué par Lionel Scaloni, le défenseur de 26 ans n’a pas brillé lors de la défaite de son équipe contre l’Équateur (0-1), ce qui ne va pas le rassurer pour la suite, d’autant que son club s’est largement renforcé en défense, avec les recrutements de Facundo Medina, Benjamin Pavard et Nayef Aguerd dans l’axe.
« Ça reste le capitaine indiscutable »
Cependant, Roberto De Zerbi maintient sa confiance en Leonardo Balerdi. « Il a eu un début de saison très difficile, c'est évident, a reconnu l’entraîneur de l’OM, rapporté par RMC. Mais Balerdi, ça reste le capitaine indiscutable, un joueur très important. »
« Quand mes joueurs sont en difficulté, j'essaie d'être plus proche d'eux encore »
« Quand mes joueurs sont en difficulté, j'essaie d'être plus proche d'eux encore, a ajouté De Zerbi. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, il est exemplaire. En dehors de ses erreurs, un supporter doit être fier d'avoir Balerdi. C'est un joueur déterminant pour nous. » Un message qui saura apporter du réconfort à l’intéressé.