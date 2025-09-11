Transfert à 14M€ : Il réalise son «rêve» loin de l’OM !

Axel Cornic

Le mercato estival a une nouvelle fois été très agité pour l’Olympique de Marseille, qui a bouclé près d’une douzaine de recrues. Mais tout n’a pas été parfait pour le duo formé par Medhi Benatia et Pablo Longoria, avec notamment l’échec Edon Zhegrova, qui a préféré signer pour la Juventus.

Après avoir explosé au LOSC au cours des dernières saisons, Edon Zhegrova semblait être arrivé à la fin de l’aventure. L’OM l’a senti, puisque les tentatives ont été nombreuses pour tenter de recruter l’international kosovar. Mais après un bras de fer avec son club, il a finalement décidé de quitter la Ligue 1, pour ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière en Serie A.

« Je suis très heureux et fier, les premiers jours ont été formidables » Zhegrova a en effet rejoint la Juventus dans le cadre d’un transfert autour des 14M€ et ce jeudi, il a été officiellement présenté à la presse. « Je suis très heureux et fier, les premiers jours ont été formidables. Le club m'a convaincu, j'ai toujours rêvé de rejoindre un grand club, et le projet m'a convaincu » a déclaré la nouvelle recrue bianconera, qui ne sera toutefois pas disponible pour le derby de ce samedi, face à l’Inter.