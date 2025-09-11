Transfert à 14M€ : Il réalise son «rêve» loin de l’OM !

Le mercato estival a une nouvelle fois été très agité pour l’Olympique de Marseille, qui a bouclé près d’une douzaine de recrues. Mais tout n’a pas été parfait pour le duo formé par Medhi Benatia et Pablo Longoria, avec notamment l’échec Edon Zhegrova, qui a préféré signer pour la Juventus.
Après avoir explosé au LOSC au cours des dernières saisons, Edon Zhegrova semblait être arrivé à la fin de l’aventure. L’OM l’a senti, puisque les tentatives ont été nombreuses pour tenter de recruter l’international kosovar. Mais après un bras de fer avec son club, il a finalement décidé de quitter la Ligue 1, pour ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière en Serie A.
« Je suis très heureux et fier, les premiers jours ont été formidables »
Zhegrova a en effet rejoint la Juventus dans le cadre d’un transfert autour des 14M€ et ce jeudi, il a été officiellement présenté à la presse. « Je suis très heureux et fier, les premiers jours ont été formidables. Le club m'a convaincu, j'ai toujours rêvé de rejoindre un grand club, et le projet m'a convaincu » a déclaré la nouvelle recrue bianconera, qui ne sera toutefois pas disponible pour le derby de ce samedi, face à l’Inter.
« La Juve est un grand club et j'ai toujours rêvé de jouer pour un grand club »
« Je connais David, je sais qu'il a de la qualité, et l'équipe aussi » a poursuivi Edon Zhegrova, qui a retrouvé son ancien coéquipier lillois Jonathan David à Turin. « Je pense pouvoir apporter ma contribution. La Juve est un grand club et j'ai toujours rêvé de jouer pour un grand club. La première fois avec Comolli et Chiellini, j'étais ravi de l'intérêt suscité et c'était un rêve devenu réalité. Je suis particulièrement heureux et fier ».