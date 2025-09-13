Transferts : L’enfant du pays quitte l’OM, «je n’ai pas eu ma chance»

Formé à l’Olympique de Marseille mais jamais utilisé en match officiel avec les pros, Simon Ngapandouetnbu a pris un nouveau départ à 22 ans. Après un prêt à Nîmes la saison passée, le gardien camerounais a signé à Montpellier cet été. Un choix qu’il a expliqué dans les colonnes de Onze-Mondial.
Pour Simon Ngapandouetnbu, ce transfert à Montpellier marque un tournant décisif dans sa jeune carrière. Longtemps considéré comme un talent prometteur de l’OM, il a végété dans l’ombre des titulaires sans jamais recevoir sa chance en match officiel. La saison dernière, son prêt à Nîmes lui a permis de retrouver du rythme et de goûter à la réalité du terrain, mais c’est bien au MHSC qu’il veut franchir un cap. Le club héraultais, en quête de stabilité dans les cages après plusieurs rotations ces dernières années, lui offre un cadre propice pour s’épanouir et s’imposer durablement.
Ngapandouetnbu évoque son transfert
Au cours d'un entretien accordé à Onze-Mondial, Ngapandouetnbu a évoqué son été agité. « Le mercato a mis du temps à se décanter. Et la chance que j'ai eue avec Montpellier, c'est que j'ai été patient. Ils ont été patients aussi. La négociation avec Marseille n’a pas été simple, mais mes agents ont été très bons, ils ont su me débloquer les portes. Initialement, je devais être prêté, mais Montpellier souhaitait acheter définitivement un gardien. Ça me convenait aussi » a confié l'ancien portier de l'OM.
La page OM est tournée
Malgré l’absence d’opportunités à l'OM, le portier ne garde aucune amertume. « Je n’ai pas eu ma chance avec les pros à l’OM. Mais je n’ai pas de regrets, je suis croyant, je remets tout à Dieu. Si je n’ai pas eu de chance là, ça veut dire que ce n'était pas le bon moment. Ce n’était pas mon moment. Chaque chose en son temps. Aujourd'hui, je suis encore plus heureux parce que je commence ma carrière. C'est vrai que j'aurais kiffé goûter à la pelouse du Stade Vélodrome et porter ce maillot en match officiel. Je suis un petit de Marseille. J’aurais kiffé parce que je suis un fan de l’OM. J'ai été formé là-bas. J’ai vécu plein de saisons là-bas avec les pros, j’ai vu plein de gens passer, je me suis dit : « Et pourquoi pas moi ? ». Mais bon… C’est le foot » a lâché Ngapandouetnbu.