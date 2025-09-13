Transferts : L’enfant du pays quitte l’OM, «je n’ai pas eu ma chance»

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Formé à l’Olympique de Marseille mais jamais utilisé en match officiel avec les pros, Simon Ngapandouetnbu a pris un nouveau départ à 22 ans. Après un prêt à Nîmes la saison passée, le gardien camerounais a signé à Montpellier cet été. Un choix qu’il a expliqué dans les colonnes de Onze-Mondial.

Pour Simon Ngapandouetnbu, ce transfert à Montpellier marque un tournant décisif dans sa jeune carrière. Longtemps considéré comme un talent prometteur de l’OM, il a végété dans l’ombre des titulaires sans jamais recevoir sa chance en match officiel. La saison dernière, son prêt à Nîmes lui a permis de retrouver du rythme et de goûter à la réalité du terrain, mais c’est bien au MHSC qu’il veut franchir un cap. Le club héraultais, en quête de stabilité dans les cages après plusieurs rotations ces dernières années, lui offre un cadre propice pour s’épanouir et s’imposer durablement.

Ngapandouetnbu évoque son transfert Au cours d'un entretien accordé à Onze-Mondial, Ngapandouetnbu a évoqué son été agité. « Le mercato a mis du temps à se décanter. Et la chance que j'ai eue avec Montpellier, c'est que j'ai été patient. Ils ont été patients aussi. La négociation avec Marseille n’a pas été simple, mais mes agents ont été très bons, ils ont su me débloquer les portes. Initialement, je devais être prêté, mais Montpellier souhaitait acheter définitivement un gardien. Ça me convenait aussi » a confié l'ancien portier de l'OM.