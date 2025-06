Transferts : Le joueur parfait proposé à l’OM ?

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Alors que le mercato estival vient de débuter, certains journalistes sud-américains proposent quelques jolies opérations à l'OM. C'est le cas de Dominique Baillif, qui a soufflé le nom de Natanaël au poste d'ailier droit. Agé de 23 ans, ce joueur brésilien est lié à l'Atlético Mineiro jusqu'à la fin de l'année 2028.

Un joueur brésilien offert à l'OM

Selon le journaliste, Natanaël pourrait représenter une bonne pioche pour Roberto de Zerbi. « Nathanaël est un latéral droit moderne, qui combine rigueur défensive et apport offensif. À 23 ans, il a pris le temps de mûrir à Coritiba avant d’exploser cette saison à l’Atlético Mineiro. Malgré son petit gabarit, il se montre hargneux et tenace dans les duels, ne lâchant rien face aux ailiers adverses. Sa qualité de centre et sa capacité à multiplier les courses dans son couloir en font un atout précieux, notamment comme piston droit, un rôle où il pourrait briller dans le système de De Zerbi » a déclaré Baillif.