Transferts : Après la vente de l’OM, du lourd est contacté

En 2016, l'OM passait sous pavillon américain. Puissant homme d'affaires, Frank McCourt rachetait le club à Margarita Louis-Dreyfus, ouvrant ainsi une nouvelle ère. Très vite, la nouvelle direction du club avait contacté d'anciennes gloires de l'équipe comme Steve Mandanda, alors à Crystal Palace. Agé aujourd'hui de 40 ans, le portier est revenu sur son retour.

Mandanda a été contacté très vite après son départ

« Je pars de l’OM en mai 2016, je signe à Crystal Palace. Et octobre ou en novembre, Marseille est racheté par McCourt. Et immédiatement, Rudi Garcia arrive avec Andoni Zubizarreta. Et dès le mois de novembre, Andoni me sollicite pour revenir à l’OM » a déclaré le portier, qui évoluait alors à Crystal Palace.