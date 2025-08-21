Transfert historique à l'OM : L'incroyable coup de pression sur le mercato !

L’Olympique de Marseille poursuit son mercato à quelques jours de la fermeture du marché. Joel Ordóñez, défenseur central de 21 ans du Club Brugge, est devenu la priorité de Pablo Longoria et Medhi Benatia. Mais si le joueur préfère l’OM, Crystal Palace met la pression avec une offre financière plus solide et immédiate.
À dix jours de la fin du mercato, l’OM n’a pas encore terminé ses emplettes. Pablo Longoria et Medhi Benatia souhaitent offrir un défenseur central supplémentaire à Roberto De Zerbi, malgré les recrutements de Facundo Medina et de CJ Egan-Riley, afin de donner plus de profondeur et de solidité à l’effectif marseillais. Le profil ciblé est celui de Joel Ordóñez, jeune international équatorien de 21 ans, actuellement sous contrat avec le Club Brugge et considéré comme l'un des grands espoirs du football mondial à son poste.
L'OM proche d'un accord total
Les discussions entre les deux clubs ont bien avancé ces derniers jours et, selon le journaliste Sacha Tavolieri, il ne manquerait plus qu’une garantie de paiement pour sceller le transfert. Brugge attend environ 35M€ pour libérer son joueur, un montant conséquent pour l'OM, qui pourrait boucler le transfert le plus cher de son histoire. Du côté du joueur, l’accord avec le club marseillais est total : Ordóñez veut travailler avec De Zerbi, convaincu par les conseils de son compatriote Moisés Caicedo.
L'ultimatum est lâché
Si Marseille a pris une longueur d’avance en convainquant directement Joel Ordóñez, la concurrence reste féroce. Crystal Palace, en quête de renfort défensif, est toujours en discussion avec les agents du joueur et dispose d’un avantage non négligeable : la capacité à payer immédiatement les 35M€ exigés par Brugge. Selon le média équatorien Teradeportes, la situation est simple : si l’OM n’arrive pas à apporter les garanties financières attendues d’ici quelques jours, le club londonien passera en priorité. Le temps est compté.