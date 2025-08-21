Transfert historique à l'OM : L'incroyable coup de pression sur le mercato !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L’Olympique de Marseille poursuit son mercato à quelques jours de la fermeture du marché. Joel Ordóñez, défenseur central de 21 ans du Club Brugge, est devenu la priorité de Pablo Longoria et Medhi Benatia. Mais si le joueur préfère l’OM, Crystal Palace met la pression avec une offre financière plus solide et immédiate.

À dix jours de la fin du mercato, l’OM n’a pas encore terminé ses emplettes. Pablo Longoria et Medhi Benatia souhaitent offrir un défenseur central supplémentaire à Roberto De Zerbi, malgré les recrutements de Facundo Medina et de CJ Egan-Riley, afin de donner plus de profondeur et de solidité à l’effectif marseillais. Le profil ciblé est celui de Joel Ordóñez, jeune international équatorien de 21 ans, actuellement sous contrat avec le Club Brugge et considéré comme l'un des grands espoirs du football mondial à son poste.

L'OM proche d'un accord total Les discussions entre les deux clubs ont bien avancé ces derniers jours et, selon le journaliste Sacha Tavolieri, il ne manquerait plus qu’une garantie de paiement pour sceller le transfert. Brugge attend environ 35M€ pour libérer son joueur, un montant conséquent pour l'OM, qui pourrait boucler le transfert le plus cher de son histoire. Du côté du joueur, l’accord avec le club marseillais est total : Ordóñez veut travailler avec De Zerbi, convaincu par les conseils de son compatriote Moisés Caicedo.