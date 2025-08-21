De Zerbi bientôt «pendu» à l'OM, la menace révélée !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Invaincu en préparation, l'OM a démarré la Ligue 1 avec une défaite face à Rennes. Un revers suite auquel on peut déjà voir les premières tensions apparaitre. Pour Roberto De Zerbi, il va donc vite falloir inverser la tendance, sans quoi ça pourrait être fatal à l'entraîneur du club phocéen.

La saison vient à peine de commencer et voilà que l'OM connait déjà sa première crise. En effet, suite à la défaite face à Rennes, un clash a éclaté entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe. C'est donc loin d'être serein dans le vestiaire olympien. Roberto De Zerbi arrivera-t-il à remédier à cela ? La pression est également immense pour l'Italien.

« Il n'a plus d'excuses » Pour la Gazzetta dello Sport, Raymond Domenech a souligné à quel point ça pouvait vite dégénéré pour Roberto De Zerbi. L'ancien sélectionneur de l'équipe de France a ainsi expliqué : « Cette année, avec le marché des transferts qu'ils ont fait, De Zerbi a une équipe plus en phase avec ses idées. Mais il n'a plus d'excuses. Et à Marseille, il y a toujours le risque d'être pendu après trois semaines sans résultats ».