De Zerbi bientôt «pendu» à l'OM, la menace révélée !

Invaincu en préparation, l'OM a démarré la Ligue 1 avec une défaite face à Rennes. Un revers suite auquel on peut déjà voir les premières tensions apparaitre. Pour Roberto De Zerbi, il va donc vite falloir inverser la tendance, sans quoi ça pourrait être fatal à l'entraîneur du club phocéen.
La saison vient à peine de commencer et voilà que l'OM connait déjà sa première crise. En effet, suite à la défaite face à Rennes, un clash a éclaté entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe. C'est donc loin d'être serein dans le vestiaire olympien. Roberto De Zerbi arrivera-t-il à remédier à cela ? La pression est également immense pour l'Italien.
« Il n'a plus d'excuses »
Pour la Gazzetta dello Sport, Raymond Domenech a souligné à quel point ça pouvait vite dégénéré pour Roberto De Zerbi. L'ancien sélectionneur de l'équipe de France a ainsi expliqué : « Cette année, avec le marché des transferts qu'ils ont fait, De Zerbi a une équipe plus en phase avec ses idées. Mais il n'a plus d'excuses. Et à Marseille, il y a toujours le risque d'être pendu après trois semaines sans résultats ».
Une épée de Damoclès au-dessus de la tête ?
Roberto De Zerbi ira-t-il donc au bout de la saison avec l'OM ? L'été dernier, l'Italien avait signé pour 3 ans avec le club phocéen. Venant donc d'entamer son deuxième exercice à Marseille, De Zerbi pourrait vite être menacé si les résultats ne suivent pas. A suivre...