Transfert d’une star : Le buteur qui va régaler l’OM !

À la veille du retour de l’OM en Ligue des champions face au Real Madrid, Mamadou Niang s’est confié dans un entretien accordé à Canal+. L’ancien capitaine de Marseille estime que les Olympiens sont armés pour bien figurer dans la compétition et dans cette optique, il compte surtout sur l’apport de Pierre-Emerick Aubameyang.
Trois ans après, l’OM est de retour en Ligue des champions et va débuter sa campagne par un déplacement sur la pelouse du Real Madrid mardi. Les Olympiens seront ensuite opposés à l’Ajax Amsterdam, le Sporting Portugal, l’Atalanta, Newcastle, l’Union Saint-Gilloise, Liverpool, puis le Club Bruges et Mamadou Niang estime qu’ils ont les armes pour bien figurer dans la compétition.
« L’OM a les armes pour faire bonne figure dans la compétition »
« Malgré des recrues arrivées tardivement, je pense que l’OM a les armes pour faire bonne figure dans la compétition. Benjamin Pavard, Arthur Vermeeren, Nayef Aguerd et surtout le petit Hamed Junior Traoré… Les recrues ont du sens et je pense que Roberto De Zerbi en tirera quelque chose », a confié l’ancien capitaine de l’OM, dans un entretien accordé à Canal+.
« Aubameyang est taillé pour porter cette équipe »
En ce sens, Mamadou Niang compte sur Pierre-Emerick Aubameyang, de retour cet été après un an passé en Arabie Saoudite : « Mais je retiens surtout Auba, il est revenu pour ça, pour retrouver la pression des soirées européennes. Par son leadership, ce qu’il apporte sur et en dehors du terrain, il est taillé pour porter cette équipe. Quand il a disputé la Ligue Europa, il y a deux ans à l’OM, il était au rendez-vous. On avait vu un Auba à 200%, terminant meilleur buteur de la compétition. On attend qu’il puisse rééditer ces mêmes performances. Et finalement, à part Pavard, Weah ou Kondogbia… Peu des joueurs de l’OM ont une grande expérience en Ligue des champions. Ça sera une découverte pour beaucoup, à eux d’en profiter à fond et de s’appuyer sur le leader Auba. »