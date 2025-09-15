OM : Gros coup dur pour deux recrues !

Alors qu’il s’apprête à affronter le Real Madrid mardi pour le compte de la première journée de Ligue des champions, l’OM va devoir faire sans deux de ses recrues estivales, Nayef Aguerd et Hamed Junior Traoré, tous les deux forfaits. Le premier suit un protocole commission et le second est blessé à la cuisse.
Buteur et auteur d’une belle prestation vendredi dernier lors de la victoire face à Lorient (4-0), Nayef Aguerd ne va pas pouvoir enchaîner avec l’OM. Victime d’un coup à la tête contre les Merlus, l’international marocain (56 sélections) suit un protocole commotion et ne sera pas disponible mardi pour le déplacement sur la pelouse du Real Madrid, comme indiqué par RMC Sport.
Balerdi devrait remplacer Aguerd
Cela pourrait profiter à Leonardo Balerdi, revenu tardivement de sélection et qui n’a pas joué vendredi et se plaignait de douleurs à un pied. Mais l’international argentin (9 sélections) devrait tout de même tenir sa place et être titularisé au Santiago Bernabéu, selon L’Équipe.
Traoré lui aussi forfait contre le Real Madrid
Touché à l’épaule, Amine Gouiri devrait quant à lui être dans le groupe contre le Real Madrid, contrairement à Hamed Junior Traoré. D’après RMC Sport, l’international ivoirien (10 sélections), déjà diminué pour la réception de Lorient, souffre d’une lésion à une cuisse et est lui aussi forfait, comme Nayef Aguerd.