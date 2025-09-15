OM : Gros coup dur pour deux recrues !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il s’apprête à affronter le Real Madrid mardi pour le compte de la première journée de Ligue des champions, l’OM va devoir faire sans deux de ses recrues estivales, Nayef Aguerd et Hamed Junior Traoré, tous les deux forfaits. Le premier suit un protocole commission et le second est blessé à la cuisse.

Buteur et auteur d’une belle prestation vendredi dernier lors de la victoire face à Lorient (4-0), Nayef Aguerd ne va pas pouvoir enchaîner avec l’OM. Victime d’un coup à la tête contre les Merlus, l’international marocain (56 sélections) suit un protocole commotion et ne sera pas disponible mardi pour le déplacement sur la pelouse du Real Madrid, comme indiqué par RMC Sport.

Balerdi devrait remplacer Aguerd Cela pourrait profiter à Leonardo Balerdi, revenu tardivement de sélection et qui n’a pas joué vendredi et se plaignait de douleurs à un pied. Mais l’international argentin (9 sélections) devrait tout de même tenir sa place et être titularisé au Santiago Bernabéu, selon L’Équipe.