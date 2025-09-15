Real Madrid - OM : C’est officiel pour cette star !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce mardi soir, l’OM se rend sur la pelouse du Real Madrid pour une rencontre étoilée en Ligue des Champions. Si les hommes de Roberto De Zerbi espèrent clairement créer la surprise en Espagne, les partenaires de Kylian Mbappé eux, vont pouvoir compter sur le retour express de Jude Bellingham.

C’est assurément (déjà) l’un des matchs de la saison de l’OM. Auteur d’un début de saison mitigé en Ligue 1, le club phocéen va se rendre sur la pelouse du Real Madrid mardi soir pour son premier match de Ligue des Champions, avant de recevoir dimanche soir le PSG au Vélodrome.

Le gros défi pour l’OM Une semaine de folie attend les hommes de Roberto De Zerbi, qui vont affronter une équipe du Real Madrid déjà bien en place. Avec l’arrivée de Xabi Alonso sur le banc cet été, le club madrilène réalise un début de saison solide en championnat avec quatre victoires en quatre rencontres, et surtout avec un Kylian Mbappé en très grande forme.