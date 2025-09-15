Coup de pression à l’OM, son clan passe aux aveux

Afin de régler ses problèmes de la saison dernière en défense centrale, l’OM a décidé de mettre le paquet cet été sur le mercato. Le club phocéen a fait venir Benjamin Pavard, Nayef Aguerd, Facundo Medina et CJ Agan-Riley. Une nouvelle concurrence pour Leonardo Balerdi, qui n’est pas dans la meilleure forme de sa vie. Toutefois, son entourage ne semble pas trop inquiet.
Cet été encore, l’OM a été l’un des principaux acteurs du mercato en Ligue 1. Alors que le club phocéen voulait initialement faire plutôt quelques ajustements, cela a été tout le contraire avec une douzaine d’arrivées et encore plus de départs.
L’OM met le paquet en défense
Longtemps plombé dans ce secteur la saison dernière, l’OM a décidé de mettre les moyens cet été pour inverser cela. Le club phocéen s’est notamment offert les services du champion du monde Benjamin Pavard, mais également de l’expérimenté Nayef Aguerd, sans oublier les arrivées de Facundo Medina et de CJ Egan-Riley.
Le clan Balerdi n’est pas inquiet
Forcément, ces nombreuses arrivées ne sont pas forcément une bonne nouvelle pour Leonardo Balerdi, qui est très critiqué dernièrement. Toutefois, cela n’inquiète pas l’entourage du joueur de l'OM qui, interrogé par L’Équipe, affirme qu’il y aura un grand nombre de matches cette saison et qu’il faudra se montrer compétitif sur tous les tableaux. De plus, le défenseur de 26 ans aurait toujours la confiance de Roberto De Zerbi, malgré ses récentes prestations peu satisfaisantes.