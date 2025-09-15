Coup de pression à l’OM, son clan passe aux aveux

Alexis Brunet

Afin de régler ses problèmes de la saison dernière en défense centrale, l’OM a décidé de mettre le paquet cet été sur le mercato. Le club phocéen a fait venir Benjamin Pavard, Nayef Aguerd, Facundo Medina et CJ Agan-Riley. Une nouvelle concurrence pour Leonardo Balerdi, qui n’est pas dans la meilleure forme de sa vie. Toutefois, son entourage ne semble pas trop inquiet.

Cet été encore, l’OM a été l’un des principaux acteurs du mercato en Ligue 1. Alors que le club phocéen voulait initialement faire plutôt quelques ajustements, cela a été tout le contraire avec une douzaine d’arrivées et encore plus de départs.

L’OM met le paquet en défense Longtemps plombé dans ce secteur la saison dernière, l’OM a décidé de mettre les moyens cet été pour inverser cela. Le club phocéen s’est notamment offert les services du champion du monde Benjamin Pavard, mais également de l’expérimenté Nayef Aguerd, sans oublier les arrivées de Facundo Medina et de CJ Egan-Riley.