Transfert d’un gardien - OM : C’est confirmé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le départ de Lucas Chevalier au Paris Saint-Germain oblige le LOSC à revoir rapidement sa hiérarchie des gardiens. Titulaire indiscutable ces dernières saisons, l'international français laisse un vide que le club nordiste veut combler dès ce mercato. Plusieurs noms circulent pour prendre la relève, dont celui d'un gardien de l'OM.

Le LOSC doit reconstruire sa hiérarchie des gardiens après le départ de Lucas Chevalier au PSG. Véritable cadre du club et formé à Lille, Chevalier laisse derrière lui un poste essentiel à pourvoir. Alors que le mercato avance, les dirigeants nordistes explorent plusieurs pistes, sans avoir encore trouvé le profil idéal.

De Lange toujours ciblé A en croire les informations de La Voix du Nord, trois profils seraient ciblés : Ricardo Velho (Farense), Antonin Kinsky (Tottenham) et Jeffrey De Lange. Doublure de Geronimo Rulli à l'OM, le portier néerlandais ferait encore partie de la short-list lilloise. Cette option pourrait lui permettre d'enfin obtenir du temps de jeu en Ligue 1.