Transfert à 20M€, l’OM a pris sa décision

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le mercato estival de l'OM est encore loin d'être terminé, aussi bien dans le sens des arrivées que des départs. Trois transferts sont encore attendus. Mais pour permettre ces opérations, le club marseillais doit dégraisser. Cinq joueurs ne seront pas retenus. Un doute existerait encore sur la continuité de Jonathan Rowe, auteur d'une belle préparation estivale.

L’OM veut poursuivre son mercato estival en ciblant trois postes clés : un latéral, un milieu de terrain et un défenseur central. Mais pour accueillir de nouveaux joueurs, le club doit d’abord dégraisser un effectif trop chargé. Selon les informations dévoilées par La Provence, plusieurs départs sont dans les tuyaux à l'OM : ceux de Faris Moumbagna, Azzedine Ounahi, Amine Harit, Pol Lirola et Derek Cornelius. D'autres dossiers restent en suspens.

Rowe est dans le floue C'est le cas de Jonathan Rowe. Arrivé l’été dernier et valorisé à 20M€, le joueur anglais suscite l’intérêt de clubs en Ligue 1, en Serie A et en Premier League. L’OM ne compte pas le brader, mais une offre conséquente pourrait bien changer la donne.