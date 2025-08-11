Transfert à 20M€, l’OM a pris sa décision

Le mercato estival de l'OM est encore loin d'être terminé, aussi bien dans le sens des arrivées que des départs. Trois transferts sont encore attendus. Mais pour permettre ces opérations, le club marseillais doit dégraisser. Cinq joueurs ne seront pas retenus. Un doute existerait encore sur la continuité de Jonathan Rowe, auteur d'une belle préparation estivale.
L’OM veut poursuivre son mercato estival en ciblant trois postes clés : un latéral, un milieu de terrain et un défenseur central. Mais pour accueillir de nouveaux joueurs, le club doit d’abord dégraisser un effectif trop chargé. Selon les informations dévoilées par La Provence, plusieurs départs sont dans les tuyaux à l'OM : ceux de Faris Moumbagna, Azzedine Ounahi, Amine Harit, Pol Lirola et Derek Cornelius. D'autres dossiers restent en suspens.
Rowe est dans le floue
C'est le cas de Jonathan Rowe. Arrivé l’été dernier et valorisé à 20M€, le joueur anglais suscite l’intérêt de clubs en Ligue 1, en Serie A et en Premier League. L’OM ne compte pas le brader, mais une offre conséquente pourrait bien changer la donne.
La sortie énigmatique de De Zerbi
Interrogé sur l'avenir de Rowe samedi, Roberto de Zerbi n'a pas fermé la porte à un départ. « On est tous très content de lui, il fait une très bonne préparation. De Pablo Longoria à Medhi Benatia, en passant par moi, on l’apprécie tous. C’est vrai qu’il y a des rumeurs, et plusieurs clubs seraient intéressés par lui, mais peu importe ce qu’il se passera pour lui car, qu’il parte ou qu’il reste, le choix sera collégial » a confié le coach de l'OM.