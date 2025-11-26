Thierry Henry - OM : Le très gros coup !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Mené au score à la mi-temps, l’Olympique de Marseille s’en est remis à Pierre-Emerick Aybameyang, auteur d’un doublé peu après le retour des vestiaires, pour renverser Newcastle (2-1) en Ligue des champions. Ces deux buts permettent à l’attaquant gabonais d’égaler Thierry Henry en Coupe d’Europe.

Ce mardi, l’Olympique de Marseille a pu compter sur Pierre-Emerick Aybameyang pour décrocher une victoire précieuse en Ligue des champions. Grâce à un doublé, le Gabonais a permis au club phocéen de renverser Newcastle (2-1), qui avait ouvert la marque dès le début de la rencontre. Ses 58 et 59e réalisations en Coupe d’Europe.

Pierre-Emerick Aybameyang égale Thierry Henry Avec ces deux buts supplémentaires, Pierre-Emerick Aybameyang égale Thierry Henry au nombre de buts (59) en compétitions européennes, comme le souligne Stats du Foot. Cette saison, l’attaquant de l’OM totalise trois réalisations et autant d’offrandes, faisant de lui le joueur le plus décisif en Ligue des champions avec Victor Osimhen (6 buts).