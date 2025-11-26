Thierry Henry - OM : Le très gros coup !

Mené au score à la mi-temps, l’Olympique de Marseille s’en est remis à Pierre-Emerick Aybameyang, auteur d’un doublé peu après le retour des vestiaires, pour renverser Newcastle (2-1) en Ligue des champions. Ces deux buts permettent à l’attaquant gabonais d’égaler Thierry Henry en Coupe d’Europe.
Ce mardi, l’Olympique de Marseille a pu compter sur Pierre-Emerick Aybameyang pour décrocher une victoire précieuse en Ligue des champions. Grâce à un doublé, le Gabonais a permis au club phocéen de renverser Newcastle (2-1), qui avait ouvert la marque dès le début de la rencontre. Ses 58 et 59e réalisations en Coupe d’Europe.
Pierre-Emerick Aybameyang égale Thierry Henry
Avec ces deux buts supplémentaires, Pierre-Emerick Aybameyang égale Thierry Henry au nombre de buts (59) en compétitions européennes, comme le souligne Stats du Foot. Cette saison, l’attaquant de l’OM totalise trois réalisations et autant d’offrandes, faisant de lui le joueur le plus décisif en Ligue des champions avec Victor Osimhen (6 buts).
« Je l’attendais cette réponse »
Mardi soir, au micro de RMC, Daniel Riolo saluait la prestation de Pierre-Emerick Aubameyang, lui qui n’avait pas toujours été tendre à son égard : « Reconnaissons quand même que l’on attendait une vraie réponse. Être bon dans le vestiaire, tout ça, ça compte, mais sur le terrain depuis le début de la saison, il ne m’avait jamais transcendé. Je l’ai répété à de très nombreuses reprises. Là, ce soir, c’est une réponse. Dans un match de Ligue des champions, à domicile, ce gars-là vient et te dit : “voilà, je suis encore capable de faire ça”, je dis merci monsieur. Je l’attendais cette réponse ».