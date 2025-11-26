OM : Le coup de foudre avec une star

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L’Olympique de Marseille a mis la main sur une star en la personne de Pierre-Emerick Aubameyang à la dernière intersaison. Un grand nom pour les grands matchs. Mardi, lors de la réception de Newcastle au Vélodrome, le Gabonais a signé un doublé qui a permis à l’OM de rafler les 3 points (2-1). Timothy Weah a déclaré sa flamme à Aubameyang après le coup de sifflet final.

En l’espace de quatre minutes, Pierre-Emerick Aubameyang (36 ans) a fait chavirer le Vélodrome mardi soir. Alors que Newcastle menait au score dans cette 5ème journée de saison régulière de Ligue des champions, le Gabonais a remis les Magpies à leur place en inscrivant un doublé pour l'OM. Une première fois grâce à une passe en profondeur brossée de Darryl Bakola conclue par crochet dans sa course devant le gardien et une frappe excentrée par Aubameyang.

«C’est comme un grand frère» Pour ce qui est de son second but, Pierre-Emerick Aubameyang a transformé le centre de Timothy Weah après son débordement sur le côté droit par une nouvelle réalisation. De quoi faire rugir l’Orange Vélodrome en cette grosse soirée européenne 21 ans après la victoire en demi-finale retour de la Coupe UEFA face aux Magpies. En zone mixte, et notamment au micro de RMC Sport, Weah s’est enflammé au sujet de son « frère » Aubameyang. « Tu vois Aubame, déjà… Ce n’est pas quelque chose qu’on a travaillé, mais j’ai une relation avec lui. Il a joué avec mon frère et a été formé à l’AC Milan donc c’est comme un grand frère. Je savais où je devais mettre le ballon pour lui et aujourd’hui, c’est passé. Donc je suis très content ».