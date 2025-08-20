Surprise, l'OM a déjà trouvé le remplaçant de Rabiot sur le mercato ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Après l’altercation entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe, l’OM a tranché : les deux joueurs quitteront le club. Cette décision oblige désormais la direction marseillaise à réorganiser son effectif. Parmi les priorités figure la recherche d’un meneur de jeu, un rôle que Rabiot avait parfois occupé la saison dernière sous les ordres de Roberto De Zerbi.

L’épisode houleux entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe, survenu vendredi soir après le match contre Rennes, a marqué un tournant pour l’OM. Medhi Benatia et Pablo Longoria ont décidé de mettre fin à l’aventure marseillaise des deux joueurs. Rabiot, en particulier, occupait une place importante dans le dispositif de Roberto De Zerbi, qui l’avait utilisé à plusieurs reprises dans un rôle plus offensif, en numéro 10.

Un numéro 10 recherché Son départ laisse donc un vide non seulement sur le plan humain, mais aussi tactique. Dès lors, la direction de l'OM n’a pas d’autre choix que de cibler rapidement un joueur créatif capable d’évoluer derrière l’attaquant. Ce mercredi, deux noms sont évoqués.