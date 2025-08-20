Départ d'Adrien Rabiot : Benatia balance sur son remplaçant, c'est la panique à l'OM !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L’altercation entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe après la défaite de l’OM face à Rennes continue de faire débat. Medhi Benatia, directeur sportif, est sorti du silence mercredi pour expliquer le déroulement de la bagarre, détailler la gravité de la situation et évoquer la succession possible de Rabiot, dont le départ pèse sur l’avenir sportif du club.

La soirée de vendredi dernier restera marquée par un incident rare dans le vestiaire de l’OM. À l’issue d’une défaite frustrante contre Rennes, Adrien Rabiot et Jonathan Rowe se sont violemment affrontés, provoquant un véritable chaos parmi les joueurs et le staff. La tension serait montée progressivement après des critiques mutuelles et des mots échangés. La situation a dégénéré malgré l’intervention du coach et de quelques joueurs tentant de calmer le jeu. Les coups ont volé, et Darryl Bakola a même été victime d’un malaise vagal au milieu des échanges, accentuant le désordre.

L'hommage de Benatia à Rabiot Suite à cet affrontement, l'OM a pris la décision de se séparer de Rabiot et de Rowe. Un choix validé aussi par Medhi Benatia, pourtant proche de l'international français. « J'ai suivi la carrière d'Adrien parce qu'on a plus ou moins, on va dire, pas le même âge, mais bon, on s'est croisés quand même, de partout il est passé, les matchs, le sérieux à l'entraînement, en équipe de France, je pense qu'il a toujours été irréprochable. Et ce n'est pas moi aujourd'hui qui vais dire le contraire (…) Adrien, c'était plus qu'un leader, c'était pour nous en tout cas, comme vous avez dit, ce maillon fort de l’équipe, aussi bien humainement et aussi bien sur le terrain. Moi, encore plus, j'avais, au-delà du respect, j'avais de l'affection et j’ai de l'affection pour Adrien Rabiot. Ça ne va pas changer (…) Mais là, la faute est beaucoup trop grave. Elle est beaucoup trop grave pour un club de foot » a déclaré le directeur sportif de l'OM.