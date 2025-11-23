Surprise, il annonce un très grand joueur à l’OM !

Ce vendredi soir, l’OM s’est largement imposé sur la pelouse de l’OGC Nice (1-5). Si plusieurs Olympiens ont brillé, Arthur Vermeeren lui, a une fois de plus proposé une très belle performance. Arrivé cet été, le jeune Belge impressionne ses coéquipiers, à l’image de Geoffrey Kondogbia, qui lui prédit un grand avenir.
Au retour de la trêve internationale, l’OM n’a pas tremblé. Le club phocéen a étrillé l’OGC Nice à l’extérieur, grâce notamment à un nouveau doublé de Mason Greenwood. Les hommes de Roberto De Zerbi ont brillé, et n’ont laissé aucune chance à leurs adversaires du soir.
Vermeeren se régale à l'OM
Titulaire au milieu de terrain, Arthur Vermeeren s’est particulièrement distingué. Arrivé cet été à l’OM en provenance du RB Leipzig dans le cadre d’un prêt avec option d’achat, le Belge né en 2005 s’impose petit à petit comme une très bonne pioche pour le club marseillais. Vermeeren semble avoir conquis ses coéquipiers, à l’image de Geoffrey Kondogbia.
« Il a toutes les qualités pour faire une grande carrière »
« Vermeeren est un joueur avec un gros potentiel. Il nous apporte énormément de qualité. C’est un joueur d’avenir, mais aussi du présent. Comme le dit le coach, tout dépendra de lui… Mais il a toutes les qualités pour faire une grande carrière », a ainsi lâché le Centrafricain en zone mixte.