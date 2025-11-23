Surprise, il annonce un très grand joueur à l’OM !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce vendredi soir, l’OM s’est largement imposé sur la pelouse de l’OGC Nice (1-5). Si plusieurs Olympiens ont brillé, Arthur Vermeeren lui, a une fois de plus proposé une très belle performance. Arrivé cet été, le jeune Belge impressionne ses coéquipiers, à l’image de Geoffrey Kondogbia, qui lui prédit un grand avenir.

Au retour de la trêve internationale, l’OM n’a pas tremblé. Le club phocéen a étrillé l’OGC Nice à l’extérieur, grâce notamment à un nouveau doublé de Mason Greenwood. Les hommes de Roberto De Zerbi ont brillé, et n’ont laissé aucune chance à leurs adversaires du soir.

Vermeeren se régale à l'OM Titulaire au milieu de terrain, Arthur Vermeeren s’est particulièrement distingué. Arrivé cet été à l’OM en provenance du RB Leipzig dans le cadre d’un prêt avec option d’achat, le Belge né en 2005 s’impose petit à petit comme une très bonne pioche pour le club marseillais. Vermeeren semble avoir conquis ses coéquipiers, à l’image de Geoffrey Kondogbia.